Tras la elección de Donald Trump como el 47° presidente de EE. UU., muchos ciudadanos del país norteamericano se han mostrado preocupados por lo que supone el proceso de desnaturalización, el cual revoca la ciudadanía de los extranjeros que habían sido naturalizados. Pero, más allá de las políticas de Trump, debes tener en cuenta que esta es una medida vigente a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). ¿Quieres saber exactamente de qué trata? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, según el Gobierno de Estados Unidos, la naturalización es el proceso por el cual se le otorga la ciudadanía estadounidense a un extranjero. Así, existen los siguientes beneficiarios:

Los hijos nacidos en el extranjero de ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización que cumplen los requisitos de elegibilidad.

Las personas que solicitan la naturalización por haber sido residentes permanentes legales.

Las personas que solicitan la naturalización por haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. y sus familias.

Las personas que trabajan en el extranjero para determinadas entidades, entre las que se incluye el Gobierno de EE.UU.

¿QUIÉNES PUEDEN PERDER LA CIUDADANÍA DE ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN?

De acuerdo con el USCIS, una persona está sujeta a la revocación de la naturalización por diversos motivos.

1. Si obtuvo la nacionalidad de manera ilegal

Esto aplica si una persona no reunía los requisitos para la naturalización en primer lugar. Es decir, no cumplía con condiciones como: residencia, presencia física, admisión legal para la residencia permanente, buen carácter moral y adhesión a la Constitución de Estados Unidos. En este caso, no importa si fue inocente de cualquier engaño intencionado o tergiversación.

2. Si hubo engaño deliberado en su solicitud de naturalización

Una persona está sujeta a la desnaturalización si tergiversó u ocultó algún hecho durante la entrevista de naturalización o en su solicitud. Cabe resaltar que no es necesario que la información, de haberse revelado, hubiera impedido la naturalización.

Básicamente, la desnaturalización es la terminación de la ciudadanía estadounidense de un inmigrante (Foto: Freepik)

3. Si se convierte en miembro del Partido Comunista, o de otro partido totalitario u organización terrorista dentro de los cinco años posteriores a su naturalización

Para el Gobierno del país americano, una persona que participa en este tipo de organizaciones no puede cumplir los requisitos de naturalización de apego a la Constitución y de buena disposición para el buen orden y la felicidad de los Estados Unidos.

4. Si se convirtió en ciudadana por pertenecer a las Fuerzas Armadas y recibe una baja no honorable

En este caso, la desnaturalización se produce antes de que la persona haya servido honorablemente durante un periodo o periodos que sumen al menos cinco años.

¿QUÉ PASA TRAS EL PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN?

Tras el proceso de desnaturalización, la persona vuelve al estatus de inmigración que tenía antes de convertirse en ciudadano estadounidense a partir de la fecha de naturalización que aparece en su Certificado de Naturalización.

Los inmigrantes desnaturalizados vuelven al estatus que tenían antes de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos (Foto: Freepik)