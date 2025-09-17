El Día Nacional de la Hamburguesa con Queso es la excusa perfecta para disfrutar de este clásico estadounidense con grandes descuentos.

Este año, la celebración es el jueves 18 de septiembre y muchas cadenas de comida rápida y restaurantes ofrecerán ofertas especiales para los amantes del cheeseburger.

Ofertas por el National Cheeseburger Day (Día Nacional de la Hamburguesa con Queso) en Estados Unidos

Burger King: los clientes que hagan un pedido a través de la app de BK recibirán una hamburguesa con queso gratis con cualquier compra de al menos $1.

Bobby’s Burgers by Bobby Flay: el restaurante del famoso chef ofrece, hasta fin de mes, un Meal Deal de $10 que incluye una Palace Classic Burger, papas fritas (regulares o de camote) y una bebida pequeña. Además, en el menú hay dos novedades de temporada: la Wild Mushroom Bacon Burger y el Pumpkin Spice Milkshake, disponibles hasta el 30 de noviembre.

BJ’s Restaurants & Brewhouse y Carl’s Jr.: BJ’s celebra con su nuevo All American Smash Burger acompañado de un Pizookie personal por $13, dentro del Pizookie Meal Deal. Carl’s Jr., por su parte, tiene a mitad de precio la Western Cheeseburger si compras una bebida grande en su app.

The Capital Grille y Jack In The Box: The Capital Grille lanzó un menú especial Wagyu and Wine hasta el 16 de noviembre, con hamburguesas como Wagyu Blue Cheese and Black Truffle desde $35 en su lounge. Jack In The Box ofrece toda la semana el Smashed Jack a $5 y, el jueves, una Jr. Cheeseburger gratis con pedidos de $1 o más.

McDonald’s, Smashburger y Portillo’s: McDonald’s vende el jueves dobles cheeseburgers a solo 50 centavos en su app. Smashburger tendrá cualquier hamburguesa sencilla por $4.99, excepto la Smoked Brisket Bacon Smash, y permite sustituir la carne por pollo o frijoles sin costo extra. Portillo’s da 50% de descuento en un cheeseburger regular hasta el 19 de septiembre a miembros de Portillo’s Perks; los nuevos socios reciben la oportunidad de pedir un triple cheeseburger del menú secreto.

Ruby Tuesday, STK Steakhouse y Kona Grill: Ruby Tuesday ofrece sus smashed burgers desde $8.99, con opciones desde una clásica Single American hasta una Triple Smashed Burger con tres tipos de queso y bacon. STK Steakhouse sirve una cheeseburger de 7 onzas por $9.99 para comer en el local o pedir a domicilio. En Kona Grill, la cheeseburger con papas fritas cuesta $10.99 en restaurante, $7.99 para llevar o a domicilio, y el brunch Sunrise Burger con papas de campo vale $9.99.

Whataburger: la cadena regional regala papas fritas o aros de cebolla a quienes pidan el #5 Bacon & Cheese Whataburger el 18 de septiembre.

Qué es el Cheeseburger Day en Estados Unidos y por qué se celebra el 18 de septiembre

Cada 18 de septiembre, Estados Unidos celebra el National Cheeseburger Day, una tradición que rinde homenaje a uno de sus platos más representativos: la hamburguesa con queso.

El portal National Food Days informa que esta costumbre se remonta a la década de 1920, cuando el sándwich de carne a la parrilla con queso derretido comenzó a ganar popularidad en todo el país.

El origen exacto de la cheeseburger no está del todo claro, pero muchas historias apuntan al restaurante Rite Spot, en Pasadena, California.

Según algunas versiones, un cliente pidió añadir queso a su hamburguesa, mientras que otras aseguran que el dueño, Lionel Clark Sternberger, lo hizo para disimular una carne quemada.

Un menú de 1939 confirma que el local ya ofrecía la llamada “Aristocrat Hamburger”, dejando constancia de este icónico invento.

