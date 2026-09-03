El dólar blue cotiza este jueves 3 de septiembre a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta , según los valores de cierre relevados por medios especializados. En tanto, el dólar oficial del Banco Nación terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta; el MEP se ubicó cerca de $1.527,72 y el CCL alrededor de $1.585,51.

Cotización del dólar hoy, jueves 3 de septiembre

El mercado cambiario argentino cerró la rueda de este jueves 3 de septiembre con diferencias marcadas entre los distintos tipos de cambio. El dólar blue, que se negocia en el mercado informal, operó con una suba de $5 respecto de la jornada anterior y volvió a acercarse a los $1.550 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial minorista mostró valores que varían según la entidad financiera. La pizarra del Banco Nación (BNA), una de las referencias más consultadas por ahorristas y empresas, finalizó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. El promedio de venta informado para el sistema bancario por el Banco Central fue de $1.533,63.

Los dólares financieros también cerraron en niveles superiores al oficial. El dólar MEP, conocido como dólar Bolsa, se ubicó en torno a $1.527,72, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró cerca de $1.585,51. Estas cotizaciones pueden cambiar durante la rueda, ya que resultan de operaciones con bonos y otros activos financieros.

Tipo de dólar Compra Venta Referencia Dólar oficial BNA $1.480 $1.530 Cotización de cierre en Banco Nación Dólar oficial promedio — $1.533,63 Promedio minorista informado por BCRA Dólar blue $1.525 $1.545 Mercado informal de CABA Dólar MEP — $1.527,72 Operación bursátil con bonos Dólar CCL — $1.585,51 Operación financiera para girar divisas al exterior Dólar mayorista — $1.508 Referencia del mercado mayorista

Valores en pesos argentinos por dólar estadounidense, correspondientes al cierre del jueves 3 de septiembre.

Dólar blue: precio y brecha hoy 03/09

El dólar blue terminó la jornada en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta en la City porteña. Se trata de una cotización de referencia para operaciones informales de efectivo, por lo que puede presentar diferencias entre cuevas, operadores y zonas geográficas.

Tomando como referencia el dólar oficial de venta del Banco Nación, de $1.530, el blue quedó apenas $15 por encima, una distancia reducida en comparación con otros períodos de mayor tensión cambiaria. Frente al dólar mayorista, que cerró en $1.508, el blue se ubicó aproximadamente 2,5% por encima.

¿Cuánto cotizan el MEP y CCL hoy 3 de septiembre?

El dólar MEP cerró cerca de $1.527,72. También llamado dólar Bolsa, se obtiene mediante la compra de un bono o activo que cotiza en pesos y su posterior venta contra dólares dentro del mercado local. Es una alternativa legal y regulada para acceder a divisas a través de una cuenta comitente, siempre bajo las reglas vigentes para cada operación.

Con ese valor, el MEP quedó incluso levemente por debajo de la venta del dólar oficial en Banco Nación, aunque la comparación final para un inversor depende de comisiones, precios de los bonos, spread operativo y condiciones de cada alyc o banco. Por eso, el valor publicado funciona como una referencia de mercado, no necesariamente como el costo total que enfrentará cada usuario.

El contado con liquidación, en cambio, cerró alrededor de $1.585,51. Esta operatoria se utiliza para hacerse de dólares fuera del país mediante la compra de activos en pesos y su venta en moneda estadounidense en una cuenta del exterior.

El CCL fue el tipo de cambio más alto entre las principales variantes analizadas. La diferencia frente al mayorista fue de alrededor de 5,1%, de acuerdo con los datos de mercado publicados al cierre.

Qué dólar conviene mirar

La cotización relevante depende del objetivo de cada persona o empresa:

El dólar oficial es la referencia bancaria para compra y venta de divisas, y puede diferir entre entidades.

es la referencia bancaria para compra y venta de divisas, y puede diferir entre entidades. El dólar blue sirve como indicador del mercado informal, pero sus operaciones no se realizan a través del sistema bancario regulado.

sirve como indicador del mercado informal, pero sus operaciones no se realizan a través del sistema bancario regulado. El dólar MEP suele ser seguido por quienes buscan dolarizarse dentro del mercado de capitales local.

suele ser seguido por quienes buscan dolarizarse dentro del mercado de capitales local. El dólar CCL es la referencia para operaciones financieras vinculadas con la transferencia de divisas a cuentas radicadas en el exterior.

es la referencia para operaciones financieras vinculadas con la transferencia de divisas a cuentas radicadas en el exterior. El dólar mayorista es clave para seguir el mercado cambiario profesional, operaciones de comercio exterior y la evolución de la política cambiaria.