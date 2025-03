Todos hemos visto a Dollar Tree como una interesante tienda con grandes descuentos, pero es más que eso. Para un grupo importante de ciudadanos, este negocio es también una oportunidad de trabajar y generar ingresos. Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre el respecto, pues no se sabe si conviene o no firmar un contrato allí debido a que no hay mucha luz sobre el sueldo en sí que gana cada uno de sus empleados.

Si estás pensando en postular a Dollar Tree o simplemente te da curiosidad, esta nota es para ti, ya que vamos a detallar un poco más sobre esta incertidumbre de a cuánto asciende los salarios que paga la empresa estadounidense a sus colaboradores. Eso sí, obviamente los montos varían de acuerdo con la experiencia de la persona, pero sobre todo al puesto de trabajo que ocupan.

¿CUÁNTO GANAN LOS TRABAJADORES DE DOLLAR TREE EN 2025?

Te cuento que, si alguna vez has pensado en trabajar en Dollar Tree, o si consideras la opción en este 2025, hay algunos datos interesantes sobre los salarios que seguro te van a interesar. De acuerdo con una investigación de Indeed, Glassdoor y Zip Recruiter, la cadena también tiene su propia escala salarial, que depende del puesto y del estado donde trabajes. Aquí te hago un pequeño resumen de lo más resaltante:

Cajeros: Si te gustan los trabajos de atención al cliente, los cajeros ganan entre US$8 y US$9,87 por hora. No es mucho, pero es un buen punto de entrada si estás empezando.

Si te gustan los trabajos de atención al cliente, los cajeros ganan entre US$8 y US$9,87 por hora. No es mucho, pero es un buen punto de entrada si estás empezando. Merchandise Managers (o sea, los encargados de la gestión de mercancía): Este puesto se paga más, rondando los US$13,91 por hora. Un poquito mejor, ¿verdad?

Este puesto se paga más, rondando los US$13,91 por hora. Un poquito mejor, ¿verdad? Stockers (los que se encargan de reponer los productos en las estanterías): Ganan US$13,14 por hora. Básicamente, es el trabajo que asegura que siempre haya productos disponibles en la tienda.

Ganan US$13,14 por hora. Básicamente, es el trabajo que asegura que siempre haya productos disponibles en la tienda. Stocking Associates (un puesto similar al de los Stockers, pero con algunas diferencias de responsabilidad): Están en torno a los US$11,08 por hora.

Están en torno a los US$11,08 por hora. Operadores de montacargas (los que se encargan de mover palets pesados y mercancías voluminosas): Este puesto es de los que más pagan en las tiendas, con un promedio de US$19,67 por hora.

Este puesto es de los que más pagan en las tiendas, con un promedio de US$19,67 por hora. Recolectores (las personas que hacen las tareas de recolección de productos o manejo de inventarios): Este trabajo también tiene una buena paga, rondando los US$17,61 por hora.

Este trabajo también tiene una buena paga, rondando los US$17,61 por hora. Warehouse Workers (trabajadores de almacén): Este es uno de los puestos mejor remunerados en Dollar Tree, con un salario promedio de US$20,91 por hora. Si no te molesta trabajar en un entorno de almacén, este es un buen salario.

Si piensas en algo más de responsabilidad o en un puesto gerencial, te cuento lo siguiente: