Para nadie es un secreto que Dollar Tree es una de las cadenas de tiendas de descuento más visitadas por gran cantidad de personas, no solamente por los bajos precios, también por la gran variedad de productos que se puede encontrar en alguno de sus establecimientos. Si eres de los que tiene un presupuesto de US$20 y no sabes en qué te alcanzará ese monto, te animamos a visitar uno de sus locales. Pero si en caso no sabes qué comprar, te presentamos los artículos que puedes adquirir sí o sí.

A continuación, la lista de productos que puedes llevar a casa con esa cantidad de dinero, desde cristalería hasta dulces. De todo para variar. Cabe precisar que la lista fue realizada por GoBankingRates, que recogió la recomendación de los fanáticos de la cadena.

Dollar Tree es un auténtico tesoro oculto para quienes buscan ahorrar al máximo y en buenos productos (Foto: EFE)

CRISTALERÍA. Puedes elegir entre juegos de vasos o vasos individuales hasta copas de vino o champán. También jarras para bebidas con y sin alcohol. También puedes ver en la sección de platos y tazas.

TARJETAS DE FELICITACIÓN. Su precio que puede llegar a US$1,25 hace que sean muy adquiridas en sus diferentes locales. Incluso, puedes llevarte paquetes de ellas para cualquier ocasión, llevándote a ahorrar más.

DULCES. De cualquier tipo y sabor, siempre fijándote en su fecha de caducidad, son una gran opción para engreír a los menores de la casa.

COMIDAS RÁPIDAS. Por US$20 o menos puedes conseguir algunos alimentos en la cadena que van desde desayunos congelados hasta cenas envasadas.

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. Paños de limpieza, toallas desinfectantes, limpiadores multiusos, detergente, jabones y más también encontrarás a precios económicos en Dollar Tree.

MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE. Medicamento, siempre y cuando no necesiten prescripción médica, son una buena opción. Varios de ellos se venden en paquetes pequeños, así que anímate.

Varios fármacos comunes puedes adquirirlos en Dollar Tree (Foto referencial: frolicsomepl / Pixabay)