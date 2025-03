La política comercial del presidente Donald Trump ha estado marcada por la imprevisibilidad, y su relación con Canadá no fue la excepción. Tras anunciar una prórroga de un mes en los aranceles a unos productos canadienses, Trump sorprendió al amenazar con nuevos aranceles sobre la madera y los productos lácteos del país vecino. Esta postura ha generado incertidumbre en los mercados y tensiones entre ambos países.

“Canadá nos ha estado estafando durante años con la madera y los productos lácteos”, dijo el mandatario en un discurso en la Oficina Oval el último viernes, citando el arancel de aproximadamente el 250% que Canadá aplica a las exportaciones de productos lácteos estadounidenses al país. “Vamos a cobrar lo mismo. No es justo. Nunca lo ha sido y han tratado mal a nuestros agricultores”, señaló.

LA RESPUESTA DE CANADÁ ANTE LA MEDIDA DE TRUMP

Mary Ng, la ministra de Comercio canadiense, respondió a los comentarios de Donald Trump y manifestó que su afirmación de que Canadá estaba “estafando” a Estados Unidos “no era cierta”. “Me enteré de ello justo cuando entraba en la conferencia de prensa”, dijo a los periodistas. “Si se imponen estos aranceles en ese orden de magnitud, son completamente injustificados”, agregó.

Canadá impone aranceles exorbitantes a ciertos productos lácteos, incluido un arancel a la leche que puede llegar al 241% (Foto: AFP)

INCERTIDUMBRE EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El panorama económico no tardó en reaccionar. Tras el anuncio de Trump, los mercados experimentaron un descenso temporal, aunque repuntaron luego gracias a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ofreció una perspectiva positiva sobre la economía. Sin embargo, la incertidumbre persiste y los inversores temen que estas decisiones puedan desestabilizar aún más el mercado.

“El mercado está teniendo problemas para digerir el ajedrez multidimensional que Trump y su equipo están jugando”, manifestó Michael Block, estratega de mercado de Third Seven Capital. “Esta partida de ajedrez multidimensional no le está yendo bien al gran maestro. Puede que haya un método detrás de esta locura. Puede que esté tratando de confundir a los líderes mundiales, pero el mercado está diciendo que dejen de confundirnos”, añadió.

LA DISPUTA LECHERA QUE SE VIENE GESTANDO DESDE HACE AÑOS

Canadá impone aranceles exorbitantes a ciertos productos lácteos, incluido un arancel a la leche que puede llegar al 241%. Son aranceles variables que solo se activan cuando las exportaciones superan un límite establecido. Aunque esta medida protege a los productores locales canadienses, ha sido motivo de quejas constantes por parte de los productores lecheros de Estados Unidos.

El sector lácteo estadounidense agradeció el intento de Trump por presionar a Canadá, pero también advirtió que una prolongada guerra comercial solo añadiría incertidumbre y costos adicionales para sus productores. Un panel de disputas comerciales falló a favor de Canadá en 2023, lo que generó críticas entre políticos estadounidenses que consideran esta decisión perjudicial para sus productores.

EE. UU. tiene 300 mil millones de árboles, pero los expertos advierten que el país actualmente no tiene la capacidad industrial para satisfacer la demanda (Foto: AFP)

¿QUÉ AMENAZAN LOS ARANCELES A LA MADERA?

En el caso de la industria maderera, la situación es aún más compleja. Trump insistió en que Estados Unidos cuenta con suficientes recursos forestales para prescindir de la madera canadiense, pero expertos en la industria advierten que esto podría generar un aumento significativo en los costos de construcción y agravar la crisis de asequibilidad en el mercado inmobiliario estadounidense.

Estados Unidos importa cerca del 30% de la madera blanda que consume desde Canadá, por lo que la imposición de aranceles más altos podría provocar escasez de materiales y encarecer las viviendas. A pesar de que Trump firmó una orden ejecutiva defendiendo la autosuficiencia del país en materia maderera, los expertos sostienen que la capacidad industrial estadounidense no es suficiente para cubrir la demanda interna.