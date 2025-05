Aunque acaba de celebrar hace poco sus primeros 100 días de este nuevo gobierno, Donald Trump ya viene siendo consultado sobre un eventual tercer mandato en 2028. Justamente, en una reciente entrevista con NBC, el presidente de Estados Unidos habló sobre este tema. Esto es lo que dijo.

¿DONALD TURMP YA PIENSA EN UN TERCER MANDATO?

Si bien la Constitución prohíbe la reelección, Donald Trump de igual forma descartó esa idea de un tercer mandato y ya respaldó a quienes serían sus próximos sucesores: el vicepresidente JD Vance y Marco Rubio, secretario de Estado,

Trump tuvo palabras de elogios para sus posibles sucesores. Consideró que Vance es “un tipo fantástico y brillante” y Rubio “genial para estar al frente del movimiento ‘Make America Great Again‘“, mismo que le llevó dos veces a la Casa Blanca.

Donald Trump realiza un discurso durante el evento sobre sus 100 días de gobierno. (Foto: AFP) ×

PARA TRUMP, ¿QUIÉN ES SU SUCESOR IDEAL?

Aunque Trump elogió a las dos autoridades que le siguen, considera que JD Vance podría tener cierta ventaja para la posición de presidente. “Ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, Si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja”, dijo.

Eso sí, recalcó que muchas personas le han pedido que busque un tercer mandato. “Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional, pero no es algo que pretendo hacer“, aseguró Trump.

El presidente de Estados Unidos ha afirmado en distintas ocasiones que, aunque la Constitución prohíbe ejercer por más de dos mandatos la presidencia, existen “métodos” para sortear esta restricción. Como se recuerda, la Enmienda 22 establece que “nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces”, ni podrá ocupar el cargo quien lo haya ejercido durante más de dos años de un mandato ajeno.

Modificar esta enmienda sería un proceso sumamente complejo, ya que implicaría el respaldo de dos tercios del Congreso o de dos tercios de los estados para convocar una convención constitucional que proponga cambios.

Pese a las limitaciones legales, en las tiendas oficiales de Trump -conocidas como Trump Stores- ya se comercializan productos como gorras, camisetas y vasos con el lema “Trump 2028”, lo que ha generado especulación sobre un posible tercer mandato.

Ante las preguntas sobre este tema, Trump ha restado importancia a la idea, asegurando que “hay mucha gente que vende la idea de 2028, pero no es algo que yo busque”. Además, añadió: “Quiero tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento del Día Nacional de Oración, el 1 de mayo de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP). ×