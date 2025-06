En un mensaje al mundo de cuatro minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció ante las cámaras para anunciar un acontecimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en Medio Oriente: el bombardeo estratégico de tres instalaciones nucleares en Irán. Con voz firme y mirada resuelta, el mandatario explicó que esta operación fue llevada a cabo con el propósito de frenar el avance del régimen iraní hacia la obtención de un arma de destrucción masiva.

Acompañado por figuras clave de su administración —el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth—, Donald Trump dejó claro que este ataque no fue un acto impulsivo, sino una advertencia contundente. Irán, dijo, se encuentra ahora en una encrucijada histórica: podrá optar por la senda de la paz o enfrentarse a consecuencias aún más devastadoras.

Donald Trump señaló que, luego del ataque, Irán es quien ahora debe aceptar la paz (Foto: AFP)

“El mensaje ha sido enviado, y ha sido recibido con claridad”, declaró Trump. Según informó, las instalaciones nucleares más relevantes del país persa han quedado reducidas a escombros. Particularmente, la planta subterránea de Fordow, considerada una de las más protegidas del mundo, fue completamente destruida en la operación.

Con este golpe quirúrgico, la administración estadounidense busca marcar un límite infranqueable frente al desarrollo nuclear iraní. El escenario internacional observa con atención: lo que sigue dependerá tanto de las decisiones de Teherán como de la determinación de Washington de sostener su advertencia por la fuerza o por la diplomacia.

EL DISCURSO COMPLETO DE DONALD TRUMP DESDE LA CASA BLANCA

“Hace poco, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión contra las tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán.

Todo el mundo escuchó esos nombres durante años mientras construían esta empresa horriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán, y poner fin a la amenaza nuclear que supone el primer Estado patrocinador del terrorismo del mundo.

Esta noche puedo informar al mundo que los ataques han sido un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas.

Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles durante 40 años. Irán ha estado diciendo muerte a América. Muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente. Volándoles los brazos. Volándoles las piernas con bombas de carretera. Esa era su especialidad. Hemos perdido a más de mil personas y cientos de miles en todo Oriente Medio y en todo el mundo han muerto como consecuencia directa de su odio.

En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qassem Soleimani. Hace mucho tiempo que decidí que no permitiría que esto sucediera. No continuará.

Quiero dar las gracias y felicitar al Primer Ministro Bibi Netanyahu. Hemos trabajado en equipo como quizá ningún equipo lo había hecho antes, y hemos recorrido un largo camino para borrar esta horrible amenaza para Israel.

Quiero dar las gracias a los militares israelíes por el maravilloso trabajo que han hecho. Y lo que es más importante, quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que pilotaron esas magníficas máquinas esta noche y a todo el ejército de Estados Unidos por una operación como el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas.

Esperemos que ya no necesitemos sus servicios en esta capacidad. Espero que así sea.

También quiero felicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan ‘Razin’ Caine, general espectacular, y a todas las brillantes mentes militares implicadas en este ataque

Con todo esto dicho, esto no puede continuar. Habrá paz o habrá tragedia para Irán, mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días.

Recuerden, quedan muchos objetivos. El de esta noche era el más difícil de todos, y quizás el más letal. Pero si la paz no llega rápidamente, iremos por esos otros objetivos con precisión, rapidez y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos.

No hay ejército en el mundo que pudiera hacer lo que hemos hecho esta noche. Ni siquiera cerca. Nunca ha habido un ejército que pudiera hacer lo que ha tenido lugar hace un momento.

Mañana, el General Caine y el Secretario de Defensa Pete Hegseth darán una conferencia de prensa a las 8 a.m. en el Pentágono.

Y quiero dar las gracias a todos. Y en particular, a Dios, sólo quiero decir, te amamos, Dios, y amamos a nuestros grandes militares. Protégelos. Dios bendiga Oriente Medio. Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a América. Muchas gracias a todos. Muchas gracias”.

