Hay algo que ha estado sonando fuerte en Estados Unidos, y que tiene a mucha gente hablando, especialmente en el sector del transporte. No es una noticia cualquiera, y mucho menos una medida que haya pasado desapercibida. De hecho, en cuanto me enteré, supe que iba a traer controversia, porque toca temas muy sensibles: migración, trabajo y, sobre todo, el idioma.

Resulta que el presidente Donald Trump volvió a firmar una de esas órdenes ejecutivas que levantan polvo. Esta vez, el foco está sobre los camioneros, un gremio que es uno de los más esenciales, pero también de los más invisibilizados en este país. El punto es que, según él, hay un problema grave de comunicación en las carreteras y eso está afectando la seguridad pública. ¿La solución? Que todos los conductores de camiones hablen inglés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto su mira en los camioneros (Foto: AFP) ×

DONALD TRUMP EXIGE QUE LOS CAMIONEROS SEPAN INGLÉS

El lunes 28 de abril, Trump estampó su firma en un nuevo decreto que obliga al Departamento de Transporte a implementar una prueba de inglés para los conductores de camiones comerciales. Sí, lo leíste bien: si quieres manejar un camión en Estados Unidos, tendrás que demostrar que puedes hablar, leer y entender inglés.

Según la Casa Blanca, esto no es nada nuevo. De hecho, citan una ley federal que ya existía desde hace años y que exige conocimientos básicos de inglés para poder manejar vehículos comerciales. Lo que pasa es que, según Trump, esa norma simplemente no se ha estado aplicando como debe ser, y eso ha hecho que las carreteras se vuelvan “menos seguras”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue bastante directa cuando habló del tema: dijo que este es un asunto de “sentido común” y que muchos camioneros no se comunican adecuadamente con las autoridades, lo que pone en riesgo la seguridad de todos. ¿Realmente se trata de seguridad o esto va más por el lado del discurso migratorio que tanto ha marcado la agenda de Trump?

Porque claro, Estados Unidos es uno de los países que más trabajadores extranjeros necesita, y muchos de esos están justamente en el sector del transporte. Así que sí, suena a una jugada con doble intención.

La orden también incluye una revisión de los permisos de conducir emitidos en distintos estados. La idea es detectar patrones irregulares o inconsistencias, lo que suena a una forma de controlar más estrictamente a quienes están en el sistema... y posiblemente dejar afuera a quienes no cumplen con el nuevo criterio lingüístico.

Habrá que ver cómo se implementa esto en la práctica. Por ahora, el decreto ya está firmado y las agencias estatales tienen que alinearse. Pero algo me dice que esto no va a quedar así. Ya hay organizaciones que están preparando recursos legales, y probablemente esto termine en los tribunales.

REACCIONES ENCONTRADAS

Como era de esperarse, la medida no cayó bien en muchos sectores. La Asociación Nacional de Camioneros, por ejemplo, fue bastante clara al decir que no hay ninguna evidencia de que los conductores extranjeros estén poniendo en riesgo la seguridad vial. Según ellos, no existe un “aluvión” de camioneros foráneos desplazando a los estadounidenses, y los datos que se usan para justificar esta medida pueden manipularse fácilmente para sostener una agenda política.

Y, francamente, tienen un punto. Los camioneros extranjeros —muchos de ellos latinos, asiáticos o africanos— suelen hacer los trabajos más duros, los más largos y, en muchos casos, por salarios más bajos. Criminalizarlos ahora por no hablar perfecto inglés parece, cuanto menos, injusto.

Otro detalle que no se puede pasar por alto es que, en el decreto, Trump se refiere al inglés como el “idioma nacional”, algo que también ha generado ruido. Porque si bien es cierto que el inglés es el idioma más hablado en EE. UU., el país no tiene un idioma oficial reconocido por la Constitución. Así que declarar el inglés como “idioma nacional” por decreto presidencial es, cuando menos, polémico.

No es solo una cuestión de gramática o burocracia; es un mensaje político. Es decirle a toda una comunidad de trabajadores que su esfuerzo no vale si no se adapta a un estándar impuesto, aunque cumpla con su trabajo y respete las leyes.