El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel universal del 10% a todas las importaciones del país, junto con tarifas adicionales para ciertos socios comerciales. La medida proteccionista, según el mandatario, busca reindustrializar la economía estadounidense y equilibrar la balanza comercial.

Las medidas arancelarias se basan en la reciprocidad y reducir el déficit comercial de Estados Unidos con países que exportan más a los estadounidenses de lo que importan. Además, argumenta que durante décadas, su país ha sido víctima de acuerdos comerciales desventajosos que han permitido a otros países vender sus productos sin restricciones, mientras que las exportaciones estadounidenses han enfrentado barreras arancelarias y regulatorias.

“Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, violado y devastado por naciones cercanas y lejanas, aliadas y enemigas por igual”, dijo en la rosaleda de la Casa Blanca.

¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR LOS NUEVOS ARANCELES?

El arancel universal del 10% se aplicará a partir del 5 de abril , a las 04H01 GMT; mientras que las tarifas adicionales para países específicos entrarán en vigencia el 9 de abril a las 04H01 GMT . Trump argumentó que esta decisión traerá un crecimiento económico sin precedentes para Estados Unidos y defendió su política proteccionista inspirada en modelos del siglo XIX y XX.

TODOS LOS PAÍSES AFECTADOS Y TARIFAS ESPECÍFICAS

La medida impone un gravamen mínimo del 10% a todos los países, pero algunas naciones enfrentarán tarifas mucho más altas. China será una de las más perjudicadas con un arancel del 34%, mientras que la Unión Europea estará sujeta a un 20%. Japón deberá pagar un 24%, India un 26% y Suiza un 31%. En el caso de América Latina, varias economías como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Uruguay enfrentarán la tarifa mínima del 10%, con la excepción de Nicaragua, que tendrá un arancel del 18%. A continuación, mira todas las tablas para ver país por país:

Las tablas con los aranceles que aplicará Estados Unidos a cada nación (Foto: La Casa Blanca / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Aranceles adicionales para el sector automotriz

El gobierno de Trump también anunció un arancel extra del 25% a los automóviles y componentes fabricados en el extranjero. Para los vehículos ensamblados en México y Canadá, el arancel solo se aplicará a las piezas que no provengan de Estados Unidos. Esta medida podría afectar a fabricantes que dependen de cadenas de suministro internacionales.

¿POR QUÉ CHINA ES EL PAÍS MÁS AFECTADO?

China ya enfrentaba un arancel del 20% sobre sus bienes exportados a EE.UU.

Trump agregó un arancel recíproco del 34%, lo que eleva la tarifa total al 54%.

A partir del 2 de mayo, el 54% también se aplicará a paquetes de menos de US$800 procedentes de China y Hong Kong, afectando a minoristas como AliExpress, Temu y Shein .

. Envíos menores ahora enfrentarán un arancel del 30% o un pago fijo de US$25 por artículo, cifra que subirá a US$50 el 1 de junio.

Las compras por Shein y otras plataformas también estarán sujetas a impuestos arancelarios y afectará el bolsillo del consumidor (Foto: Philippe Lopez / AFP)

¿QUÉ PASPÓ CON EL ARANCEL DEL 25% PARA MÉXICO Y CANADÁ?

México y Canadá no están incluidos en los nuevos aranceles del 10%, pero siguen sujetos a los gravámenes del 25% sobre importaciones que no cumplan con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Esto significa que si bien sus productos no recibirán un nuevo impuesto inmediato, su comercio con EE.UU. sigue condicionado a las reglas del tratado vigente.

REACCIONES INTERNACIONALES Y POSIBLES REPRESALIAS

El anuncio de Trump ha generado reacciones inmediatas en la comunidad internacional.

La Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Colombia y México han advertido que responderán a los aranceles con medidas equivalentes. Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, calificó la medida como “injustificada, ilegal y desproporcionada”. Sin embargo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, instó a los países a no tomar represalias inmediatas y sugirió que la administración de Trump “esperará y verá cómo evoluciona la situación” antes de tomar nuevas decisiones.

¿CÓMO AFECTA EL AUMENTO DE LOS ARANCELES A LOS CONSUMIDORES EN ESTADOS UNIDOS?

Las consecuencias de esta política podrían reflejarse directamente en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Se espera que los precios de productos importados aumenten significativamente, lo que podría afectar la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Empresas minoristas como Amazon podrían verse perjudicadas por los nuevos gravámenes, lo que podría impactar el comercio electrónico y la economía digital. La Casa Blanca justifica la medida como una estrategia para fomentar la producción local y reducir el déficit comercial, aunque los efectos a largo plazo aún son inciertos.