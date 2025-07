El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro del debate mediático al reaccionar con visible irritación cuando un periodista le preguntó por el caso Jeffrey Epstein durante una reunión de su Gabinete. Conoce cuáles fueron las duras palabras del mandatario.

La molestia del mandatario contrastó con su promesa de desclasificar expedientes, que hasta ahora no se han publicado en su totalidad.

A¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE DONALD TRUMP AL SER CONSULTADO POR EL CASO EPSTEIN?

Justo un día después de que el Departamento de Justicia negara la existencia de una lista de clientes del financiero, se celebró una reunión de gabinete abierta a la prensa. Durante el encuentro, celebrado el martes 8 julio, un reportero preguntó al presidente Donald Trump por qué no se han divulgado más detalles sobre el expediente de Jeffrey Epstein y el minuto que faltaba (entre las 23.59 del 9 de agosto de 2019 y la medianoche del 10 de agosto) en el video de vigilancia que muestra las últimas horas del millonario. La respuesta de Trump fue inmediata y cargada de exasperación.

“¿Sigues hablando de Jeffrey Epstein? ¿Este asqueroso? ¿Todavía hablamos de este tipo?”, exclamó visiblemente irritado. Luego añadió: “No puedo creer que hagas una pregunta sobre Epstein en un momento como este, cuando tenemos una tragedia en Texas y tantas cosas importantes ocurriendo. Me parece una profanación”.

El presidente insistió en que el interés por el caso era desmedido y que su administración ya había respondido a todas las inquietudes posibles sobre la muerte de Epstein, ocurrida en una prisión federal en 2019.

“¿Quieres perder el tiempo y te apetece responder?“, le espetó Trump a la fiscal general, Pam Bondi, que accedió a responder, aunque también mostró su enojo.

Su reacción dejó entrever el cansancio presidencial por un escándalo que ha marcado titulares durante años y cuyas ramificaciones alimentaron teorías conspirativas que vinculan a figuras influyentes con delitos de tráfico sexual.

«¿Siguen hablando de Jeffrey Epstein? , dijo el mandatario al reportero que le preguntó sobre el fallecido magnate acusado de tráfico sexual de menores (Foto: AFP)

¿QUÉ PASÓ FINALMENTE CON LA LISTA DE EPSTEIN?

La pregunta sobre la lista de clientes surgió después de que el Departamento de Justicia publicara un memorando que desacreditó varias teorías de conspiración. Según el documento, no se encontró evidencia creíble de que Epstein chantajeara a políticos, empresarios o celebridades, ni tampoco pruebas de una “lista de clientes incriminatoria”.

La fiscal general Pam Bondi aclaró que las supuestas “decenas de miles” de videos hallados contenían principalmente pornografía infantil descargada y que, por protocolo, el video de vigilancia de la celda de Epstein se reinicia cada noche, motivo por el cual siempre falta un minuto.

No obstante, el memorando no calmó las sospechas de figuras públicas y usuarios en redes sociales. Incluso el empresario Elon Musk aseguró que Trump estaba implicado y que por esa razón los archivos seguían ocultos. La Casa Blanca negó tajantemente esa versión, recordando que si bien Trump y Epstein coincidieron socialmente en décadas pasadas, no existe ninguna prueba de que el presidente haya cometido delitos relacionados.

Las autoridades concluyen que la muerte de Epstein fue por suicidio y que no hay evidencias de que el financiero mantuviera una "lista de clientes" para chantajearlos. (Foto: AFP)

¿Y la transparencia prometida?

Durante su campaña presidencial, Trump prometió que publicaría todos los expedientes de Epstein y que “no tendría ningún problema” en revelar la supuesta lista si existía. La falta de nuevos documentos y la negativa oficial sobre su existencia han generado frustración en sectores conservadores que exigen más información.

Mientras tanto, el debate sobre el legado de Epstein y el manejo de la investigación sigue alimentando desconfianza. Y aunque Trump insiste en que el tema ya es cosa del pasado, cada mención pública lo devuelve a la agenda nacional.

