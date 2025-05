Sabes que el tema migratorio en Estados Unidos ha sido, desde hace años, uno de los más tensos y polarizados. Pero esta vez, las cosas están subiendo de tono otra vez. Y, bueno, con Donald Trump al mano, es normal. Hace poco, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una lista que ha puesto en alerta a más de 500 ciudades, condados y hasta estados completos. ¿La razón? Según la administración del empresario de cabellera rubia, estas llamadas “jurisdicciones santuario” estarían obstaculizando deliberadamente la aplicación de las leyes migratorias federales.

Y sí, como imaginarás, Donald Trump no se quedó solo en palabras. Lo que está sobre la mesa son sanciones federales que podrían impactar directamente los recursos de estas comunidades. Te explico todo paso a paso, porque es importante entender qué está pasando, qué podría pasar y cómo nos afecta, especialmente si tú o alguien que conoces vive en una de estas zonas.

¿QUÉ ES UNA CIUDAD SANTUARIO?

Las ciudades santuario son aquellas que han adoptado políticas para limitar su cooperación con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). No es que estén violando la ley federal, pero sí deciden no actuar como brazo local de inmigración. Esto puede incluir no entregar a detenidos sin una orden judicial o no permitir que se entre a cárceles locales sin permiso.

Estas políticas suelen ser vistas como una manera de proteger a las comunidades inmigrantes, muchas de las cuales tienen miedo de reportar crímenes o acudir a hospitales por temor a ser deportadas.

Muchos inmigrantes están siendo deportados de Estados Unidos en 2025 (Foto: AFP)

¿QUÉ DICE LA NUEVA LISTA DEL DHS?

Esta nueva lista publicada por el DHS no es un simple registro informativo. Es una señal clara de que la administración de Trump quiere presionar –y fuerte–. La lista fue creada en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada el pasado 28 de abril. El objetivo: identificar y denunciar públicamente a estas jurisdicciones.

Según el informe, 36 de los 50 estados tienen al menos una ciudad o condado con políticas santuario. California es el que más tiene, seguido por Illinois y Colorado. Y no es una sorpresa: son estados donde históricamente se ha tratado de proteger a las comunidades migrantes.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES?

Aquí viene lo delicado. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Pam Bondi, la fiscal general, dijeron que estas jurisdicciones recibirán notificaciones formales. ¿Qué incluyen? Posibles violaciones a leyes penales federales, con consecuencias que podrían incluir:

Retiro de fondos federales.

Procesos legales en cortes federales.

Congelamiento de ayudas y subvenciones estatales.

Y si esto te suena familiar, es porque no es la primera vez que Trump intenta aplicar estas medidas. Ya lo intentó en su primer mandato, pero muchas de esas sanciones fueron bloqueadas por los tribunales. ¿La diferencia ahora? Un entorno político diferente y una administración que vuelve con más fuerza.

¿POR QUÉ SE NIEGAN A COOPERAR ESTAS CIUDADES?

En muchos casos, los gobiernos locales argumentan una cosa: falta de recursos. Dicen que no pueden asumir el trabajo que le corresponde a ICE, ya sea por falta de personal, dinero o logística. Pero también hay una dimensión ética: muchos alcaldes y gobernadores creen que su rol es proteger a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

Además, varias cortes han determinado que obligar a las ciudades a cooperar con ICE puede ser inconstitucional. Es decir, hay un debate legal de fondo que todavía está lejos de resolverse del todo.

¿DÓNDE SE PUEDE VER LA LISTA COMPLETA?

Sabemos que más de 500 jurisdicciones están señaladas, pero sería imposible nombrarlas todas aquí. Si quieres saber si tu ciudad o condado está incluido, puedes consultar la lista oficial publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haciendo clic aquí:

Lista completa de ciudades santuario según el DHS .

La administración de Donald Trump considera que esas ciudades no están apoyando a su política migratoria de deportaciones (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!