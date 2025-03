Con los precios de los huevos por las nubes en todo Estados Unidos, muchas personas se ven forzadas a encontrar opciones que les permitan ahorrar en este alimento esencial, presente en cada comida, desde el desayuno hasta la cena. Aunque la gripe aviar ha afectado la producción y disparado los costos, no todos los supermercados implementan los mismos aumentos. A pesar de que el costo promedio de una docena de este producto es de alrededor de US$5.60, algunos lugares ofrecen precios más bajos, lo que se convierte en una opción crucial para el presupuesto de todos en estos tiempos.

Seguramente, conoces a Costco como uno de los grandes para ahorrar en productos al por mayor, y, sí, es cierto, sus precios en huevos son competitivos. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a esta cadena o prefiere comprar en tiendas más pequeñas o cercanas. Por eso, me pareció importante hacer una lista de algunos supermercados que, aunque no siempre están en las primeras opciones, también ofrecen dicho producto a precios más bajos. Después de todo, siempre es bueno tener algunas alternativas en mente cuando se trata de llenar el carrito de compras sin vaciar las billeteras.

La gripe aviar ha sido un factor clave en el aumento de hasta el 57.6% en los precios de los huevos, y eso ha hecho que todos busquemos cómo ahorrar unos cuantos dólares. Así que, si te has estado preguntando dónde encontrarlos más baratos, te traigo una lista con los supermercados que podrían hacerte la vida más fácil. No es solo cuestión de ahorrar unos centavos, sino de entender cómo el mercado está afectando nuestras compras diarias y adaptarse.

Si eres de los que prefieren tener opciones en la vecindad o simplemente te has cansado de pagar más de lo que deberías, es hora de conocer qué tiendas tienen precios realmente competitivos. Además, algunos de estos lugares no solo ofrecen costos bajos, sino también opciones que van más allá de los huevos convencionales, como los de gallinas libres de jaula o incluso orgánicos, si eso es lo que buscas. Lo bueno es que, dependiendo de tus necesidades, siempre habrá algo más que se ajuste a tu presupuesto.

El precio de los huevos ha sido una preocupación en la sociedad estadounidense en los últimos meses, pero Costco ha sabido posicionarse como una de las tiendas en no haber aumentado mucho el monto a pagar (Foto: Freepik)

LOS SUPERMERCADOS QUE VENDEN HUEVOS A UN PRECIO BARATO

1. HEB

Si tienes la suerte de vivir cerca de una tienda HEB, prepárate para un buen hallazgo. Los precios aquí son de los más bajos, con una docena de huevos a solo US$4.49. Sin duda, es un respiro en comparación con el precio promedio en otras cadenas.

2. Kroger

En Kroger, también puedes encontrar huevos a precios razonables, rondando los $5.31 por una docena. Aunque es un poco más caro que HEB, sigue siendo mucho más accesible que otras opciones, así que, si eres cliente habitual de esta compañía, te alegrará saber que no están tan altos en precio.

3. Giant Eagle

Otro lugar en el que puedes conseguir huevos a un precio justo es Giant Eagle. En esta tienda los encontrarás por US$5.49 la docena. Aunque sigue siendo más caro que HEB y Kroger, está dentro del rango que no te hará sentir que estás pagando de más.

4. Walmart

Walmart no es ajeno a los precios elevados, pero no podemos negar que es uno de los supermercados más accesibles en cuanto a disponibilidad. En Walmart, este producto tiene un precio de US$5.80 por docena. Es una opción confiable si necesitas comprar algo rápido y no tienes otras alternativas cerca.

5. Target y Meijer

Si sueles hacer tus compras en Target o Meijer, los precios en estos lugares también son bastante competitivos. Los huevos en ambas cadenas están a aproximadamente US$5.79 por docena. Aunque no es el precio más barato, sigue siendo una opción razonable si ya haces compras frecuentes en estas tiendas.

6. Aldi

Aldi es conocido por sus precios bajos en general, pero los huevos aquí están a US$5.97 por docena. A pesar de ser un poco más caro que las opciones anteriores, si sueles ir a esta cadena para otras compras, probablemente valga la pena aprovechar la conveniencia de comprar todo en un solo lugar.

7. Publix

Si bien Publix es un supermercado bastante popular en varias regiones, los precios de los huevos ahí tienden a ser más altos. Allí, la docena de huevos cuesta US$6.16, lo que lo coloca como el lugar más caro de esta lista. Sin embargo, si te encuentras en una zona donde solo hay esa tienda, aún puedes recurrir a esta opción.

8. Trader Joe’s

Si buscas una opción orgánica o más especializada, Trader Joe’s tiene una opción que puede interesarte. Media docena de huevos de gallinas libres de jaula, tanto blancos como marrones, cuesta US$3.49. Una alternativa más económica si no necesitas una docena completa.

9. Whole Foods

Si prefieres huevos orgánicos, Whole Foods tiene una opción de huevos orgánicos de grado A XL de Vital Farms, con un precio de US$11.99 por una docena. Aunque es considerablemente más caro, es una opción a tener en cuenta si prefieres productos orgánicos o de gallinas criadas libremente.