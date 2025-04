El precio de los huevos cada vez está por las nubes, pero al ser un alimento esencial para millones de familias estadounidenses, las amas de casa hacen lo que sea para conseguir este producto, y qué mejor si lo encuentran a precios más accesibles y económicos. Si bien, el costo promedio de una docena es US$5.60 actualmente, ¿sabías que hay tres establecimientos donde puedes conseguirlos a menos? A continuación, los lugares donde están vendiéndose los huevos más baratos esta semana.

Cabe mencionar que el impacto de la gripe aviar y su alta demanda han encarecido el huevo. Hace un año, la docena costaba US$2.51, pero para febrero de 2025 este subió a US$4.77, incremento que también ocurrió por el repunte de la inflación en el país norteamericano, publica BBC. Ahora, su costo ronda US$5.60.

El precio de los huevos es un tema recurrente de conversación en Estados Unidos a lo largo de 2025 (Foto: Freepik)

LOS LUGARES DONDE PUEDES CONSEGUIR LOS HUEVOS MÁS BARATOS ESTA SEMANA EN EE.UU.

A continuación, tres establecimientos a los que puedes ir para comprar huevos a precios más económicos que el resto de tiendas; y no, no nos referimos a la cadenas como Walmart y Aldi, donde muchos usuarios habían optado por adquirir este alimento. Ellos son:

HEB

En HEB, la docena de huevos cuesta a sólo US$4.49, hasta el momento es la opción más económica que el resto de las cadenas para ir a comprarla.

Se trata de Howard Edward Butt Grocery Company, abreviado HEB, una cadena estadounidense de supermercados, cuya sede se encuentra en San Antonio, Texas. También tiene gran presencia en México tras expandirse al norte y centro de país azteca. Actualmente, cuenta con más de 300 tiendas y gestiona el supermercado Central Market.

En la cadena estadounidense puedes comprar el huevo a un precio económico (Foto: HEB / Instagram)

Kroger

En Kroger, el precio de la docena de huevos está US$5.31. Si bien, cuesta un poco más que HEB, aún continúa siendo una opción económica para las familias.

The Kroger Co. es una empresa de supermercados con sede en Cincinnati, Ohio. Opera supermercados en 30 estados de EE.UU. con diferentes nombres, entre ellos: Fred Meyer (noroeste del Pacífico), Ralphs (Sur de California), Fry’s (Arizona), Smith’s (Utah), Mariano’s (Illinois) y Food 4 Less (Sur de California e Illinois).

La cadena también ofrece huevos a costos módicos (Foto: Kroger / Instagram)

Giant Eagle

En Giant Eagle, el costo de una docena de huevos equivale a US$5,49, un precio todavía razonable, comparado con otras tiendas.

Se trata de una cadena de supermercados estadounidenses con tiendas en Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental, Indiana y Maryland. La empresa tiene su sede en un parque de oficinas en Cranberry Township, Pensilvania.

En la cadena de supermercados puedes encontrar el huevo a un precio económico (Foto: Giant Eagle / Instagram)