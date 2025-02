El Super Bowl es un evento deportivo que atrae a millones de espectadores, no solo por el emocionante partido de fútbol americano, sino también por sus icónicos comerciales y, por supuesto, por el sensacional espectáculo de medio tiempo. Desde sus humildes comienzos con el grupo Up With People, el halftime show ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año, contando con las actuaciones de las mayores estrellas de la música.

En esta oportunidad, el show de medio tiempo del Súper Tazón 2025 este domingo 9 de febrero tendrá como protagonista al rapero californiano Kendrick Lamar (junto a la cantante estadounidense SZA) y promete ser una presentación musical inolvidable. ¿Quieres saber cómo disfrutarlo al máximo si vives en Nueva Orleans? Te contamos todos los detalles sobre cómo sintonizar la transmisión en vivo desde el destino turístico más importante de Luisiana.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 EN VIVO desde Nueva Orleans?

Nueva Orleans es la sede de la edición 59 del Super Bowl y su tradicional espectáculo de medio tiempo que este año correrá a cargo de Kendrick Lamar y SZA, quienes saldrán al escenario en el intermedio del partido Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs. Sigue las incidencias del encuentro a través de FOX en inglés o Fox Deportes y Telemundo en español, mientras que FuboTV, Tubi y/o DirecTV on demand harán lo propio por streaming.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl 2025 desde Luisiana?

La transmisión del Super Bowl LIX está programada para comenzar a las 6:30 p.m. ET, y considerando que los partidos suelen durar entre 3 y 4 horas, se estima que el espectáculo de medio tiempo comenzará aproximadamente entre las 8:00 p.m. y las 8:30 p.m. Tiempo del Este. Sin embargo, el horario exacto del show dependerá del tiempo de juego y los posibles tiempos muertos durante el partido.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl 2025 desde otros estados en EE.UU?

Kendrick Lamar, el influyente rapero, ganador de 17 premios Grammy y del Premio Pulitzer de Música en 2018, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025. Recientemente, el artista californiano ganó cinco premios Grammy por su canción “Not Like Us,” incluyendo “Disco del Año” y “Canción del Año.”

Lamar ya ha pisado el escenario del Super Bowl en 2022 junto a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary J. Blige, actuación que ganó un premio Emmy. Este año, compartirá el escenario con la también ganadora del Grammy, SZA, quien colaboró con Lamar en su reciente álbum “GNX” y en “All the Stars”, tema principal de la película “Black Panther” nominada al Oscar.

Mira aquí todas las zonas horarias del Halftime Show del Super Bowl 2025 en diferentes ciudades de EE.UU.

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET (aprox.) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (aprox.) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (aprox.) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT (aprox.) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Datos clave del Halftime Show del Super Bowl 2025

Fecha: Domingo, 9 de febrero 2025

Domingo, 9 de febrero 2025 Lugar: Caesars Superdome en Nueva Orleans

Caesars Superdome en Nueva Orleans Hora en Luisiana: 8:00 p.m. Tiempo del Este

8:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: FOX (Inglés) / Telemundo (Español)

(Inglés) / (Español) Streaming: FuboTV, DirecTV On Demand y Tubi

