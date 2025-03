El FC Barcelona de Hansi Flick recibe al Benfica por la vuelta de octavos de final de la EUFA Champions League. Con el único gol de Raphinha, los azulgranas se mantienen 1-0 arriba y la llave se mantiene abierta. Ambos equipos juegan este este martes 11 de marzo a partir fe las 1:45 p.m. Hora del Este, 12:45 p.m. Hora del Centro, 11:45 a.m. Hora de Montaña y 10:45 a.m. hora del Pacífico , desde el estadio Olilmpic de Montjuic. Si vives en California, Florida, Texas u otro estado de EE.UU., y no querías perderte este emocionante enfrentamiento, te comparto en qué canales de televisión transmitieron, dónde se pudo seguir streaming online, horarios por país y otros detalles.

Canales TV y streaming online para ver FC Barcelona vs. Benfica desde EE.UU.

Dónde ver por TV y Online FC Barcelona vs. Atlético de Madrid Televisión TUDN, UniMás Streaming online Paramount+, ViX

¿Dónde ver, Barcelona vs. Benfica EN VIVO en California?

Si vives en California, podrás seguir el partido entre FC Barcelona vs. Benfica en vivo y en directo a partir de las 10:45 a.m. Hora de Pacífico por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League a través de la señal de TUDN y UniMás por televisión, mientras que Paramount+, ViX pasarán el juego desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo ver el partido Barcelona - Benfica en Texas?

Si te encuentras en Texas, tienes disponible distintas plataformas streaming y canales de televisión para ver el partido entre Barcelona vs. Benfica a partir de las 12:45 p.m. Hora de Centro . La señal TUDN y UniMás transmitirán el juego por TV, y Paramount+, ViX desde plataformas streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde seguir, FC Barcelona vs. Benfica en Florida?

Desde Florida, la única forma de ver el partido entre FC Barcelona vs. Benfica a partir de la 1:45 p.m. Hora del Este , correspondiente al encuentro de octavos de final de la UEFA Champions League 2024-2025 por la señal de TUDN y UniMás por televisión, mientras que por plataformas streaming online a través de Paramount+, ViX.

¿A qué hora juega Barcelona-Benfica en California, Texas, Florida y otros estados de EE.UU.?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 1:45 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 12:45 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 11:45 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 10:45 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

