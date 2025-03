El Rebaño se quedó con el primero de tres clásicos. Ahora, viene un capítulo nuevo válido por la Jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX, donde América se volverá a medir contra Chivas este sábado 8 de marzo en el estadio Akron a partir de las 10:05 p.m. Hora del Este, 9:05 p.m. Hora de Centro, 8:05 p.m. Hora de Montaña y 7:05 p.m. Hora del Pacífico . Si vives en Florida, California, Texas u otra ciudad de los Estados Unidos, te comparto cómo y dónde seguirlo por televisión o streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Telemundo, la casa exclusiva de las Chivas de Guadalajara en los Estados Unidos, presenta El Clásico de México con los rivales de la Liga MX, Chivas vs. América, el sábado 8 de marzo. El programa previo al partido comienza a las 9 pm ET, seguido por el partido a las 9:30 pm ET, que se transmite simultáneamente por Telemundo, Universo y Peacock.

América visita a Chivas, esta vez por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online. (Foto: Composición Gestión Mix)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el clásico América-Chivas por la Liga MX

Partido: Chivas vs América

Chivas vs América Fecha: Sábado 8 de marzo de 2025

Sábado 8 de marzo de 2025 Horario: 10:05 p.m. ET, 9:05 p.m. CT, 8:05 p.m. MT, 7:05 p.m. PT

10:05 p.m. ET, 9:05 p.m. CT, 8:05 p.m. MT, 7:05 p.m. PT Sede: Estadio Akron

Estadio Akron Transmisión: Telemundo, Universo y Peacock

Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO por TV y Online en Florida

El segundo clásico entre América vs. Chivas se juega este sábado 8 de marzo. Si vives en Florida, entonces podrás seguir la cobertura completa y en exclusiva por la señal oficial de Telemundo, Universo y Peacock a partir de las 10:05 hora del Este .

Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO por TV y Online en California

Luego de que El Rebaño se llevase el primer clásico válido por la Concachampions, un nuevo capítulo se abre este sábado de marzo entre América vs. Chivas, válido por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX. Si vives en California, entonces podrás seguir la transmisión a partir de las 7:05 p.m. hora del Pacífico y con la transmisión oficial de Telemundo, Universo y Peacock.

Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO por TV y Online en Texas

América tendrá una revancha ante Chivas, esta vez por la jornada 11 de la Liga MX, con el objetivo de sumar tres puntos y seguir afianzándose en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Si vives en Texas, el partido será este sábado 8 de marzo a partir de las 9:05 p.m. Hora del Centro en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y por la señal oficial de Telemundo, Universo y Peacock.A qué hora juega América vs. Chivas en California, Texas y Florida.

¿A qué hora juega América vs. Chivas EN VIVO desde EE.UU.?

Si te encuentras en otras partes de los Estados Unidos, entonces te comparto la tabla de zona horaria de todas los estados para no perderte el clásico mexicano entre América vs. Chivas este sábado 8 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara.

ZONA HORARIA LUGARES EN EE.UU. 10:05 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:05 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 8:05 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:05 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.