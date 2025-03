Este martes 1 de abril, mexicanos y estadounidenses vivirán una nueva llave en la Concachampions 2025. LA Galaxy y Tigres chocarán en la ida de los cuartos de final del certamen de clubes más importante de la Concacaf, desde el Dignity Health Tennis Center de la ciudad de California, a partir de las 20:15 horas PT o 23:15 horas ET. Aquí te cuento dónde puedes seguir este enfrentamiento en TV y Streaming desde ciudades como California, Florida y Texas .

Canales de TV y Streaming para ver LA Galaxy vs. Tigres por Concachampions 2025 desde Estados Unidos

Podrás seguir la transmisión desde Estados Unidos (EE. UU.), el partido de ida por cuartos de final de la Concachampions 2025 entre LA Galaxy vs. Tigres a través de Fox Sports 2 en TV o Tubi,ViX y Fubo en streaming online.. Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea durante el streaming.

LA Galaxy vs. Tigres Dónde ver en TV y Online Canal de TV Fox Sports 2 Streaming Fubo, Tubi y ViX

Si vives en California, ¿dónde ver LA Galaxy vs. Tigres EN VIVO?

Desde California, estado donde el local es el anfitrión, podrás ver el juego de LA Galaxy vs. Tigres a partir de las 20:15 horas PT a través de la señal de Fox Sports 2 en TV o Fubo, Tubi y ViX Premium en streaming online. Elige tu opción de preferencia para seguir el encuentro minuto a minuto.

¿Dónde ver partido LA Galaxy vs. Tigres EN VIVO desde Florida?

Para todos aquellos que viven en Florida y quieren ver el juego de LA Galaxy vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO, será desde las 23:15 horas ET a través de la señal de Fox Sports 2 en TV o Fubo, Tubi y ViX Premium en streaming online. No te pierdas este duelo de ida por cuartos de final de Concachampions 2025.

¿Dónde transmiten LA Galaxy vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO desde Texas?

Para todos aquellos que quieren ver el partido de LA Galaxy vs. Tigres por la ida de cuartos de final de la Concachampions 2025 desde Texas, será a partir de las 22:15 horas CT a través de la señal de Fox Sports 2 en TV o Fubo, Tubi y ViX Premium en streaming online. Estas son las opciones para poder ver el minuto a minuto en dicho estado de EE.UU.

LA Galaxy vs. Tigres: posibles alineaciones por Concachampions 2025

LA Galaxy : Novak Mićović: Yamane, Carlos Garcés, Maya Yoshida, John Nelson; Lucas Sanabria, Edwin Cerrillo; Gabriel Pec, Marcus Reus, Diego Fagúndez y Christian Ramirez.

: Novak Mićović: Yamane, Carlos Garcés, Maya Yoshida, John Nelson; Lucas Sanabria, Edwin Cerrillo; Gabriel Pec, Marcus Reus, Diego Fagúndez y Christian Ramirez. Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza; Rómulo Zwarg y Guido Pizarro; Diego Lainez, Sebastián Córdova y Juan Brunetta; Nicolás Ibáñez.

LA Galaxy vs. Tigres: datos claves del partido

Fecha: martes 1 de abril de 2025

martes 1 de abril de 2025 Lugar: Dignity Health Tennis Center

Dignity Health Tennis Center Hora: 23:15 ET / 20:15 PT

23:15 ET / 20:15 PT Canal TV: Fox Sports 2

Fox Sports 2 Streaming: Fubo, Tubi, ViX