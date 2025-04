Este domingo 13 de abril continúa LaLiga de España 2024-25 y es el turno del Real Madrid, que necesita de una victoria sí o sí para no perderle el paso al líder Barcelona. Esta vez, los merengues visitarán a Alavés, un rival que está luchando por no ingresar a zona de descenso, por lo que será un duelo de pronóstico reservado. Aquí te cuento a qué hora y dónde ver el partido Real Madrid vs. Alavés desde los Estados Unidos, en ciudades como Florida, California y Texas .

Canales de TV y Streaming para ver Real Madrid vs. Alavés desde Estados Unidos

No te pierdas la transmisión desde los Estados Unidos del juego por la Jornada 31 de LaLiga de España 2024-25 este domingo 13 de abril, entre Real Madrid vs. Alavés a través de la señal de ESPN+, ESPN Deportes y Fubo en streaming. Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea durante el streaming.

Real Madrid vs. Alavés Dónde ver en TV y Online Canal de transmisión ESPN+ Streaming online Fubo

Si vives en California, ¿dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO?

Sigue la transmisión del partido Real Madrid vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO desde California a partir de las 7:15 a.m. PT, a través de ESPN+ o ESPN Deportes en la señal de TV o en streaming vía Fubo. Estas son las opciones para seguir el juego desde el Estadio de Mendizorroza.

¿Dónde mirar Real Madrid vs. Alavés desde Florida por la Fecha 31 de LaLiga?

Mira el partido de Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde Florida a partir de las 10:15 a.m. ET por la señal de ESPN+ o ESPN Deportes en TV y en streaming será mediante Fubo. Estas son las únicas señales oficiales para seguir el juego por la Jornada 31 de LaLiga de España, donde los merengues urgen de un triunfo.

¿Dónde transmitirán Real Madrid vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO desde Texas?

Para todos aquellos que viven en Texas, podrán ver el juego Real Madrid vs. Alavés EN VIVO por la señal de ESPN+ o ESPN Deportes, mientras que en streaming online podrás seguirlo mediante Fubo. Estos son los únicos canales oficiales que pasarán este encuentro por LaLiga, a partir de las 8:15 a.m. CT.

Real Madrid vs. Alavés: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vásquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Alavés: Antonio Sivera; Santiago Mouriño, Abdel Abqar, Moussa Diarra, Manuel Sánchez de la Peña; Joan Jordán, Antonio Blanco Conde, Carlos Vicente Robles; Jon Guridi, Carlos Martín Domínguez y Kike García.

Real Madrid vs. Alavés: datos del partido

Fecha: domingo 13 de abril de 2025

domingo 13 de abril de 2025 Lugar: Estadio de Mendizorroza

Estadio de Mendizorroza Hora: 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT

10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT Canal TV: ESPN+ o ESPN Deportes

ESPN+ o ESPN Deportes Streaming: Fubo