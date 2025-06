Hay personas que están destinadas a recibir una alegría inmensa en un juego de lotería. Hoy justamente te hablaré sobre una que es de Maryland, Estados Unidos. Todo a raíz de que ganó $50 mil en el Powerball. Sí, esa fuerte suma de dinero ahora es suya. No te despegues de esta nota para que sepas más detalles del caso.

¿Te has dado cuenta que no te he brindado el nombre de la afortunada persona? Eso es porque se me es imposible dártelo, al menos por ahora, ya que no se ha revelado esa información. Lo que sí te puedo indicar es que participó en el sorteo realizado el miércoles 25 de junio, cuando los números ganadores fueron 2, 12, 37, 51, 61, el Powerball fue 22 y el Power Play 3x.

¿Por qué ganó $50 mil en el Powerball?

Según dio a conocer Southern Maryland News Net, la persona de esta historia acertó los cuatro primeros números mencionados más el Powerball, razón por la cual acabó ganando $50 mil. El tema es que aún no ha ido a reclamar su premio. La Lotería de Maryland espera por su llegada.

Por $1 adicional por jugada, la función Power Play puede multiplicar los premios menores por 2, 3, 4, 5 ó 10 veces. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images)

El local donde compró su boleto ganador

Con respecto a dónde compró su boleto ganador, el citado medio de comunicación señaló que lo adquirió en Lady’s Liquors, que se encuentra en 6474 Crain Highway, La Plata. Algo curioso sobre ese establecimiento es que no es la primera vez que vende el ticket de la suerte de una persona.

El 18 de marzo de 2014, Lady’s Liquors vendió uno de los dos boletos ganadores del premio mayor de Mega Millions. Aquel entonces, el gran premio fue de $414 millones y el ganador de Maryland lo compartió con un ganador de Florida. ¡Qué suerte tuvieron!

Los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

¿Se puede comprar boletos de Powerball por Internet?

En vista de que esta nota fue creada a raíz de lo que le pasó a un participante del Powerball, te comento que, de acuerdo a información brindada por la página web del juego, algunas loterías venden boletos del Powerball por Internet; sin embargo, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida”. Además, ten en cuenta que “las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”, así que mejor piensa dos veces antes de decidir dónde adquirir tus tickets.

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado por el propio Powerball en su sitio web, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!