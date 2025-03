Una persona ha ganado 10 mil dólares luego de haber participado en el sorteo de Mega Millions del último viernes 21 de marzo. Si bien se desconoce la identidad de quien obtuvo tal cantidad de dinero, sí se sabe en qué estado de EE.UU. adquirió su boleto ganador. ¿Te interesa esa información? En esta nota podrás leerla sin problemas.

Antes de ir al fondo del asunto es importante recalcarte que los números ganadores del mencionado sorteo fueron 15, 22, 31, 52, 57, la Mega Ball fue 2 y el Megaplier 3x. Todo eso lo puedes corroborar en la página web del juego de lotería. Si participaste en el ya indicado día, revisa bien tus boletos.

Con respecto a la persona ganadora de esta nota, hay que decir que acertó en cuatro de los cinco números que salieron en el sorteo. Debido a que también le atinó al Mega Ball, acabó ganando 10 mil dólares, una cifra no muy alta en comparación a otros ganadores, pero a la vez no muy baja.

Todos los martes y miércoles se realiza un sorteo de Mega Millions, aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este de Estados Unidos. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Ahora, sobre el tema de dónde adquirió el boleto ganador, pues en este punto es necesario mencionar a The New 96.1, ya que esa estación de radio se encargó de brindar la información. Según señaló, el ticket fue comprado en New York. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Revisando lo dado a conocer por la propia Lotería de New York.

Desde abril de 2025, cada boleto del Mega Millions costará 5 dólares. (Foto: Olivier Douliery / AFP)

El gran premio estimado del sorteo del martes 25 de marzo

A raíz de que nadie se quedó con el gran premio del sorteo de Mega Millions del viernes, este martes 25 de marzo hay un gran premio estimado de 344 millones de dólares, con una opción en efectivo de 161.5 millones de dólares. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?