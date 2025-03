El coleccionismo de monedas es una de las aficiones más fascinantes y, a menudo, lucrativas para los entusiastas de la numismática y para todos los que alguna vez hemos tenido curiosidad por dichas piezas y la historia que esconden más allá de su denominación visible y tangible. A lo largo de los años, personas de todo el mundo se han dedicado a la búsqueda y preservación de ejemplares antiguos y raros, ya sea por pasión, inversión o simplemente por el amor al pasado que cada uno guarda. Sin embargo, lo que no muchos esperan es que su próxima adquisición pueda transformarse en un tesoro inesperado.

Este es el caso de Jesse, un coleccionista de 25 años originario de Massachusetts, quien, por pura casualidad, se encontró con un botín que podría cambiar su vida para siempre, o al menos por unos años. Lo que parecía ser una oportunidad común para comprar una unidad de almacenamiento se convirtió en un hallazgo que, según expertos, podría valer miles de dólares. Y todo comenzó con la compra de un almacén por solo US$50. ¿Te imaginas tener la misma suerte?

EL HALLAZGO DE MONEDAS EN EL CONTENEDOR

Jesse no dudó en aprovechar la oportunidad cuando vio un trastero a la venta por solo US$50. Según contó en una entrevista con Newsweek, el contenedor estaba casi lleno de partituras y pilas de objetos sin valor aparente. Pero lo que realmente captó su atención fue una vieja lata de café que se encontraba entre los enseres. Al abrirla, descubrió algo que nunca imaginó: una gran colección de monedas de diversos tamaños y materiales.

“De hecho, tengo mi propia colección de monedas, así que temblaba cuando la abrí para ver qué había dentro”, relató Jesse en su publicación en Reddit. A pesar de la emoción y la incertidumbre del momento, lo que parecía ser una simple lata terminó siendo una verdadera mina de oro.

Tras el descubrimiento, Jesse no perdió tiempo en compartir su hallazgo con la comunidad de Reddit, específicamente en el foro r/coincollecting, donde mostró las monedas que había encontrado. “Las conseguí en un trastero, los compré por US$50 . Estaban metidos dentro de una lata de café vieja. ¿Qué tal?”, escribió en su cuenta u/burgerpossum, junto con imágenes de las piezas.

Aunque al principio no tenía claro el valor exacto de las piezas, Jesse sí sabía que había algo especial en ellas. “Pasé al menos una hora en la unidad, encorvado, contando las monedas y tratando de distinguir qué era qué”, relató. Rápidamente, la comunidad comenzó a ofrecerle orientación, señalando algunas de las más notables de su hallazgo.

Estas son algunas monedas que Jesse encontró en el contenedor que compró (Foto: burgerpossum / Reddit)

LAS MONEDAS VALIOSAS QUE ENCONTRÓ

Entre lo hallado, había una impresionante variedad que incluía desde centavos Indian Head, centavos de acero, hasta monedas de 10 centavos Mercury, dólares Morgan y Peace, así como varias piezas extranjeras tanto modernas como antiguas. Al principio, Jesse no sabía cuánto podrían valer, ya que coleccionaba “por diversión, no por su valor”, y muchas de las piezas eran desconocidas para él. “No he consultado a un experto, pero pasé una noche armado con la lista y un sitio de valores aproximados de la moneda”, explicó.

A medida que investigaba más sobre las monedas, Jesse se dio cuenta de que algunas de ellas podrían valer más de lo que pensaba. Aunque aún no sabe con certeza el valor exacto, estima que las más antiguas de la colección podrían alcanzar alrededor de US$190 en su estado actual, sin contar las más comunes, como los centavos de trigo y las extranjeras.

EL POSIBLE VALOR DE LAS MONEDAS ENCONTRADAS

Según Noah Lehmann-Haupt, comerciante de monedas y divisas raras en Rarity7, las de plata que encontró Jesse son particularmente valiosas, ya que están compuestas en un 90% de plata. Esto significa que, incluso si no tienen un valor numismático especial, su valor en el mercado de metales preciosos podría ser considerable. “Se comercializarán básicamente por su contenido de plata”, explicó en su entrevista con Newsweek.

Por ejemplo, las monedas de plata como los dólares Morgan y Peace tienen un valor significativo debido a la cantidad de plata que contienen. Lehmann-Haupt indicó que, en términos de metales preciosos, esas dos podrían representar alrededor de US$100 solo por el contenido de dicho material precioso, sin considerar la tasación coleccionable.

Una de las piezas más intrigantes de la colección es una moneda de diez centavos Mercury, que, según Brett Elliott, director de marketing de la empresa de metales preciosos APMEX Inc., podría tener un valor mucho mayor si presenta un error de sobrefecha, como el conocido “1942/1”. Este tipo de yerro de acuñación hace que la pieza sea extremadamente rara y, en buenas condiciones, podría llegar a valer miles de dólares.

“Si la moneda de diez centavos Mercury tiene un ‘error de sobrefecha de 1942/1, podría valer miles de dólares en buenas condiciones”, indicó Elliott. Esta posibilidad pone a Jesse en una situación interesante, ya que, con la ayuda de un servicio de clasificación profesional, podría descubrir que posee una pieza aún más valiosa de lo que imaginaba.