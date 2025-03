Un juez federal de San Francisco, William Alsup, dictaminó que los despidos masivos de empleados federales en periodo de prueba implementados por Donald Trump y Elon Musk probablemente fueron ilegales. El juez ha decidido suspender temporalmente la medida, esperando una decisión definitiva sobre el caso, emitiendo una orden en contra de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y su director interino, Charles Ezell.

Según Alsup, la OPM no tenía la autoridad para ordenar el despido de empleados federales en periodo de prueba. El juez expresó que cuando las agencias federales despiden a empleados sin justificación, “eso no está bien”, y enfatizó que no se pueden gestionar las agencias federales “con mentiras”. Además, declaró que “la Oficina de Gestión de Personal no tiene ninguna autoridad, bajo ningún estatuto en la historia, para contratar ni despedir empleados de otra agencia”, según reportó la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condados (AFSCME), una de las organizaciones que presentó la demanda.

Los abogados que representaban al Gobierno reconocieron que la OPM no tiene autoridad para contratar o despedir empleados de otros departamentos. Sin embargo, argumentaron que lo que hizo la OPM fue solicitar a las agencias que revisaran y determinaran si los empleados en periodo de prueba eran aptos para continuar en sus puestos. “Creo que los demandantes están confundiendo una solicitud de la OPM con una orden de la OPM”, afirmó Kelsey Helland, fiscal federal adjunta, en la audiencia del jueves, según reportó AP. Los representantes del Gobierno también argumentaron que los empleados en periodo de prueba no tienen un empleo garantizado, y que solo deben mantenerse aquellos con mejor desempeño y mayor relevancia para el servicio.

La demanda, presentada el 19 de febrero por cinco sindicatos y cinco organizaciones sin ánimo de lucro, es parte de una serie de acciones judiciales contra los recortes impuestos por Trump y Musk en la Administración federal. Miles de empleados en periodo de prueba ya han sido despedidos, y ahora Trump y Musk están enfocándose en funcionarios de carrera con mayores protecciones laborales.

Elon Musk habla mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de febrero de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)

DESPIDOS PARALIZADOS POR MEDIDA CAUTELAR

El juez ordenó a la Oficina de Gestión de Personal (OPM) que notificara de inmediato la sentencia a las agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, que, según los sindicatos, estaba por despedir a miles de empleados en periodo de prueba. Además, el juez Alsup instruyó al Gobierno federal para que revelara la lista de participantes en la llamada del 13 de febrero, en la que, según informes generalizados, la OPM habría instruido a las agencias a despedir a los empleados en periodo de prueba. El juez indicó que una orden más detallada se emitirá próximamente, tras la resolución dictada por el tribunal.

Los abogados de la coalición celebraron la orden, aunque aclararon que esto no implica que los empleados despedidos serán reincorporados automáticamente ni que no habrá despidos adicionales en el futuro. “Sabemos que esta decisión es solo un primer paso, pero ofrece un respiro a los empleados federales. Mientras protegen la salud y seguridad pública, estos trabajadores han enfrentado el constante acoso de multimillonarios no electos y extremistas antisindicales cuyo único objetivo es obtener enormes exenciones fiscales a costa de los trabajadores. Continuaremos luchando en este caso con nuestros aliados hasta que los trabajadores federales estén protegidos de estos despidos arbitrarios”, declaró Lee Saunders, presidente de AFSCME, en un comunicado.

TRABAJADORES EN PERIODO DE PRUEBA

Se estima que existen alrededor de 200, 000 trabajadores federales en periodo de prueba, es decir, empleados con menos de un año en sus puestos, distribuidos en diversas agencias gubernamentales. De estos, cerca de 15, 000 se encuentran en California, desempeñando funciones que abarcan desde la prevención de incendios hasta la atención a veteranos, según la demanda presentada.

Los demandantes alegaron que varias agencias informaron a sus empleados que la Oficina de Gestión de Personal había ordenado los despidos, además de proporcionar un modelo de correo electrónico para notificar a los trabajadores que su despido se debía a razones de rendimiento.

Recientemente, los sindicatos han enfrentado reveses ante dos jueces federales. La semana pasada, un juez de Washington rechazó una solicitud de los sindicatos para bloquear temporalmente los despidos, argumentando que la demanda debía ser escuchada en un tribunal laboral federal. Además, a principios de este mes, un juez en Massachusetts dictaminó que los sindicatos que impugnaban una oferta de bajas incentivadas no estaban directamente afectados, por lo que carecían de legitimación para presentar la demanda.

Por su parte, el juez Alsup, designado por el presidente Bill Clinton, consideró que los sindicatos probablemente no tienen legitimación para demandar, pero que las organizaciones sin ánimo de lucro probablemente sí la tienen. El juez argumentó que la pérdida de estos trabajadores federales afectaría a los servicios gubernamentales fundamentales, como el acceso a parques, servicios de salud mental para veteranos y préstamos para pequeñas empresas, que se verían perjudicados por la falta de personal.

Elon Musk está al frente del DOGE, cargo designado por Donald Trump para que reorganice y optimice el aparato federal. (Foto: AFP)