El presidente Donald Trump ha dado un paso más en su ambiciosa reestructuración del gobierno federal, marcando el inicio de una de las reducciones de personal más significativas en décadas. A través de un memorando conjunto de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Administración de Personal (OPM), las agencias federales han recibido directrices claras sobre cómo llevar a cabo estos recortes y reorganizaciones, alineados con la iniciativa de optimización de la fuerza laboral del mandatario.

En un lapso de apenas seis semanas, la administración Trump ha despedido a miles de trabajadores en periodo de prueba, ha colocado a empleados en licencia administrativa y ha implementado un paquete de renuncia diferida. Además, se ha ordenado el regreso obligatorio de los empleados a sus oficinas a tiempo completo, una medida que ha generado preocupación entre los trabajadores federales.

El memorando amplía el esfuerzo del presidente republicano por reducir la plantilla federal (Foto: EFE)

¿QUÉ DICE EL MEMORÁNDUM DE DONALD TRUMP?

Este documento escrito establece principios clave que deben guiar la reestructuración, incluyendo la eliminación de puestos innecesarios, la reducción del gasto federal y la optimización de los servicios gubernamentales. Se espera que las agencias federales presenten planes detallados para reducir su fuerza laboral, identificar divisiones no esenciales y proponer estrategias para trasladar fondos entre cuentas.

La primera fase de este proceso exige que las agencias entreguen informes detallados sobre sus estructuras organizativas antes del 13 de marzo. Estos informes deben incluir listas de empleados esenciales y no esenciales, funciones que no sean requeridas por la ley, así como propuestas para mejorar la eficiencia de los servicios gubernamentales. La meta es garantizar que cada agencia opere con el personal estrictamente necesario.

En la segunda fase, con fecha límite del 14 de abril, las agencias deberán presentar una visión estratégica para mejorar la productividad y eficiencia a futuro. Esto incluye la revisión de organigramas, análisis de desempeño de los empleados y propuestas para la relocalización de oficinas fuera del área metropolitana de Washington D. C. Se espera que la implementación completa de estos cambios ocurra antes del 30 de septiembre.

Aunque la mayor concentración de la fuerza laboral federal está en el área metropolitana de la ciudad de Washington, el 80% está distribuida por todo el país en cada estado, pero con concentraciones en California, Texas, Colorado y Alabama (Foto: AFP)

¿CÓMO SERÁN LAS NUEVAS CONTRATACIONES?

Uno de los puntos más controversiales del memorando es la restricción en las nuevas contrataciones. Bajo la nueva normativa, solo se podrá contratar a un nuevo empleado por cada cuatro que abandonen la agencia. Esta política ha generado incertidumbre entre los trabajadores, que temen una sobrecarga de tareas y un deterioro en la calidad de los servicios públicos.

No obstante, ciertos sectores quedan exentos de esta reestructuración. Las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza, la seguridad nacional, la seguridad pública y la aplicación de las leyes de inmigración no serán afectadas por los recortes. Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos y la Oficina Ejecutiva del Presidente no están sujetos a las nuevas regulaciones.

A pesar de las preocupaciones, la administración Trump defiende que esta optimización permitirá un gobierno más eficiente y ágil. Sin embargo, el impacto de estas decisiones en la calidad de los servicios federales aún está por verse. Mientras tanto, los empleados federales enfrentan un futuro incierto en un entorno donde la estabilidad laboral parece ser cosa del pasado.