Si viajaste en avión y en algún momento necesitaste ayuda para acomodar tu equipaje de mano en los compartimientos superiores, pero no pudiste hacerlo, y lo peor es que no recibiste la ayuda de nadie de la tripulación, debes saber que hay una razón para que no lo hayan hecho. En los siguientes párrafos, te lo contamos.

El equipaje de mano es aquel que puedes llevarlo contigo durante todo el viaje, sin necesidad que vaya a la bodega de carga del avión; por lo tanto, puedes acomodarlo en los compartimientos que se encuentran arriba de tu asiento.

¿POR QUÉ LOS AUXILIARES DE VUELO NO PUEDEN AYUDARTE CON TU EQUIPAJE DE MANO?

La azafata Cierra Mistt reveló en su cuenta de TikTok la razón por la que los tripulantes no pueden ayudar a los pasajeros a acomodar su equipaje de mano en los compartimientos superiores.

Según dijo en el video titulado “Secretos de azafata”, los auxiliares de vuelo y los pilotos no pueden hacerse cargo de actividades que no están dentro de su horario laboral, pues ellos comienzan a cobrar su salario desde el momento en el que “todos están a bordo y la puerta del avión se cierra”; es decir, como en el embarque no reciben su salario, no les corresponde realizar dicha labor. Pero ¿y la cortesía?

Aunque para algunos parezca una falta de respeto, ella continuó explicando: “Dicho esto, hay una razón por la que les decimos que no podemos ayudarlos a levantar sus maletas: porque si nos lastimamos, no tenemos compensación laboral porque aún no estamos en el horario de trabajo”.

Su compañera de vuelo Kat Kamalani validó dicho motivo: “Todo el mundo piensa que es trabajo de la azafata levantar el equipaje y colocarlo en los compartimentos, pero no es así. En realidad, nuestra aerolínea, y muchas otras, te dicen: ‘No hagas esto porque te puedes lesionar mucho con ello. Y ni siquiera estás cubierto’”.

Cabe mencionar que Cierra Mistt señaló que su experiencia se basa en las prácticas de la aviación estadounidense, publica el sitio web Express.