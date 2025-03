Si tienes niños pequeños en casa, es momento de revisar tu botiquín. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta urgente debido a un problema de seguridad con el medicamento para las alergias Benadryl Liquid Elixir. Aunque el medicamento en sí no es el problema, el fallo está en el diseño de su envase, que no cumple con los estándares de seguridad a prueba de niños, lo que representa un riesgo de intoxicación para los menores.

EL ENVASE ES INSEGURO

Según la CPSC, el Benadryl Liquid Elixir de 100 mililitros debería venderse en un envase a prueba de niños, como lo exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos. Pero el producto fue distribuido en una botella de plástico con una tapa de fácil acceso, lo que podría facilitar que un niño lo abra y consuma accidentalmente el medicamento. Este fallo en el diseño llevó a las autoridades a ordenar el retiro inmediato del producto.

La presentación retirada del mercado es el Benadryl Liquid Elixir de 100 ml en una botella redonda de plástico oscuro con una etiqueta rosa y blanca, con el nombre “Benadryl” en texto azul en la parte frontal. El producto se vendía en una caja de cartón y el código afectado es X003VRIGUL, visible en la parte inferior del empaque.

Este medicamento estuvo disponible para la venta en Amazon desde julio de 2023 hasta octubre de 2024, por lo que es importante que los consumidores revisen si tienen esta presentación en casa.

Las botellas de Benadryl no son seguras para los niños (Foto: CPSC)

¿QUÉ HACER SI TIENES ESTE PRODUCTO?

Si detectas que tienes una botella del Benadryl afectado en casa, la recomendación es clara: guarda el medicamento fuera del alcance de los niños y ponte en contacto con la compañía fabricante Arsell para obtener un reembolso completo.

Para procesar el reembolso, deberás proporcionar el número de pedido de Amazon y una foto que muestre que desechaste el envase. Esta medida busca garantizar que el medicamento no quede al alcance de los más pequeños y evitar cualquier posible incidente.

El retiro del mercado de Benadryl subraya la importancia de almacenar los medicamentos en lugares seguros y fuera del alcance de los niños (Foto: Freepik)

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de intoxicación relacionados con este problema, es importante que los padres estén atentos a posibles síntomas de una sobredosis de difenhidramina, el ingrediente activo en el Benadryl. Según un artículo publicado en The New York Post, los síntomas de intoxicación incluyen:

Visión borrosa

Boca seca

Presión arterial baja

Ritmo cardíaco acelerado

Confusión

Alucinaciones

Convulsiones

Si un niño presenta alguno de estos síntomas tras haber ingerido Benadryl, es crucial buscar atención médica inmediata. La rapidez en la respuesta médica puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y la recuperación.

LA IMPORTANCIA DE LOS ENVASES SEGUROS

Este incidente ha puesto de relieve la importancia de que los medicamentos de venta libre cumplan con las regulaciones de seguridad para proteger a los niños de intoxicaciones accidentales. Las tapas a prueba de niños son una barrera clave para evitar que los menores puedan acceder a medicamentos peligrosos.

La falta de este mecanismo de seguridad en el Benadryl Liquid Elixir subraya la necesidad de una supervisión más estricta en la producción y distribución de medicamentos.