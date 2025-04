Las autoridades de salud pública de California confirmaron que tres personas en la localidad de Mammoth Lakes han muerto a causa del hantavirus, el mismo virus que causó la muerte de la esposa del actor Gene Hackman en febrero. El hantavirus es una enfermedad rara, pero peligrosa, transmitida por roedores, principalmente ratones, que infectan a los humanos a través de su orina, heces y saliva. La situación ha generado gran preocupación, especialmente después de que se confirmara la tercera víctima mortal en un corto período de tiempo.

En un comunicado emitido el jueves, las autoridades de salud del condado de Mono informaron sobre el tercer fallecimiento debido al síndrome pulmonar por hantavirus en este pueblo rural ubicado en la región de Sierra Oriental, en el este de California. Las autoridades calificaron la situación de “trágica” y “alarmante”, señalando la urgencia de prestar atención a este brote inusual. Dr. Tom Boo, oficial de salud pública del condado, expresó su preocupación, destacando que los casos de hantavirus suelen registrarse más tarde en la primavera o en verano.

Mammoth Lakes, una pintoresca localidad en la Sierra Oriental de California, enfrenta un brote de un virus transmitido por roedores, lo que ha generado preocupación entre sus residentes y las autoridades de salud. (Foto: Getty Images)

¿Cómo se produjo la infección en los afectados?

El último de los decesos ocurrió en un joven adulto, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas de cómo se produjo la infección. A pesar de que en la casa de la víctima no se hallaron evidencias de actividad de roedores, las autoridades observaron algunos ratones en el lugar de trabajo, lo que no resulta inusual en espacios cerrados en Mammoth Lakes durante esta época del año. Sin embargo, no se identificaron otras actividades previas a la enfermedad que pudieran haber incrementado la exposición del fallecido a los ratones o a sus excrementos.

Los ratones de ciervo son comunes en la región de Sierra Oriental de California, y según Boo, se cree que su población este año es más alta de lo habitual, lo que incrementa el riesgo de exposición al hantavirus. Esto ha llevado a las autoridades a mantenerse alertas ante posibles brotes adicionales y a recomendar precaución a la población ante la presencia de roedores.

Este nuevo caso se produce apenas unas semanas después de que se confirmara que Betsy Arakawa, la esposa del actor Gene Hackman, también falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus. Arakawa y Hackman fueron encontrados muertos en su hogar de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero. Hackman dio negativo en la prueba de hantavirus, y la autopsia reveló que la causa de muerte de Arakawa fue una enfermedad cardiovascular con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente.

Gene Hackman fue un reconocido actor estadounidense, famoso por sus papeles en películas como The French Connection y Unforgiven. A lo largo de su carrera, Hackman recibió varios premios, incluyendo dos premios Oscar. (Foto: Getty Images)

A pesar de que los casos de hantavirus son relativamente raros, pueden ser devastadores. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los síntomas incluyen fatiga, fiebre, dolores musculares, tos y dificultad para respirar. En los casos más graves, la enfermedad puede progresar a problemas pulmonares y volverse fatal si no se trata adecuadamente.

El Dr. Boo subrayó que hasta el momento no se han encontrado indicios de que las tres personas fallecidas en Mammoth Lakes hayan estado expuestas a las actividades comúnmente asociadas con el hantavirus, como limpiar áreas con excrementos de ratones o estar en lugares con mala ventilación. No obstante, las autoridades instan a la población a ser cautelosa y a estar atenta a la presencia de roedores en su entorno.

Por último, el Dr. Boo agregó que, a pesar de que han pasado aproximadamente un mes sin nuevos casos sospechosos, las autoridades siguen preocupadas por el aumento en la actividad de roedores. Los residentes deben estar vigilantes y tomar medidas preventivas para evitar el contacto con ratones y sus excrementos, ya que las consecuencias de una exposición al hantavirus pueden ser graves y, en algunos casos, fatales.