California vuelve a estar en el centro del debate sobre los salarios en Estados Unidos. El Golden State se ha caracterizado por tener un salario mínimo muy por encima del federal, que sigue estancado en 7.25 dólares por hora desde hace 16 años. Ahora, nuevas proyecciones apuntan a un incremento en 2026 que impactará a millones de trabajadores.

¿A CUÁNTO AUMENTARÁ EL SALARIO MÍNIMO EN CALIFORNIA?

El último ajuste en California se dio el 1 de enero de 2025, cuando la tarifa base subió a 16.50 dólares por hora. Sin embargo, este no será el techo. Según un documento compartido recientemente por el Departamento de Finanzas, a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo estatal aumentará a 16.90 dólares por hora, lo que representa un incremento de 40 centavos.

Este ajuste equivale a un alza del 2.49% y se calculó siguiendo las reglas establecidas en la legislación estatal. De acuerdo con la norma, el Departamento de Finanzas debe revisar cada año el Índice de Precios al Consumidor (CPI-W) para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Con ese indicador, se mide el costo de vida y se asegura que los sueldos mantengan el poder adquisitivo frente a la inflación.

El mecanismo de cálculo establece que el aumento no puede superar el 3.5% anual. Por ello, se toma como referencia el menor valor entre ese límite y la variación del CPI-W. En este caso, el promedio entre julio de 2024 y junio de 2025 reflejó un aumento del 2.49% frente al período anterior. Ese fue el porcentaje que determinó el nuevo monto.

Aunque aún no hay un anuncio oficial, el reporte ya fue enviado al gobernador Gavin Newsom y a los líderes del Senado y la Asamblea estatales a inicios de agosto. Con base en estos datos, se espera que la cifra se confirme en los próximos meses para entrar en vigor el primer día de 2026.

DETALLE A TENER EN CUENTA

Es importante destacar que el salario mínimo general no aplica de la misma manera en todas las industrias. Por ejemplo, los trabajadores de la comida rápida tienen desde 2024 un salario mínimo especial de 20 por hora, una medida impulsada tras intensas negociaciones sindicales y políticas.

Además, varios condados y ciudades de California establecen sus propios pisos salariales, que en algunos casos son más altos que el estatal. Esto significa que un trabajador puede ganar más dependiendo de la ciudad en la que viva y trabaje, lo que crea un mosaico de sueldos mínimos dentro del mismo estado.

