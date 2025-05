Si alguna vez te has preguntado cuánto gana un conductor de camión en Estados Unidos, no eres el único. Algunas personas se han metido en este mundo buscando estabilidad, buenos ingresos y una vida algo más independiente. Muchos piensan que manejar un tráiler es solo ir de punto A a punto B, pero la realidad es que el estilo de vida de un camionero tiene sus propios desafíos y recompensas.

De hecho, trabajar detrás del volante de un camión no es para cualquiera. Son jornadas largas, muchas horas en carretera, lejos de casa y con una gran responsabilidad sobre los hombros. Pero también es cierto que quienes deciden tomar ese rumbo suelen hacerlo porque les gusta la libertad de la carretera, o porque ven una oportunidad económica que otros trabajos no les ofrecen tan fácilmente.

¿CUÁNTO GANAN REALMENTE LOS CAMIONEROS EN ESTADOS UNIDOS?

Según datos de Indeed, que recopila información directamente de trabajadores del sector, el salario promedio anual de un conductor de camión de carga pesada o tráiler ronda los US$92,745. Es un número que, honestamente, me sorprendió la primera vez que lo vi. No está nada mal, sobre todo si lo comparamos con muchos otros empleos que exigen títulos universitarios y años de formación.

Esto no significa que todos los que se suben a un camión comiencen ganando eso. Como en casi cualquier industria, hay una curva de aprendizaje y experiencia. Los que recién empiezan, por lo general, reportan ingresos cercanos a los US$50,500 anuales, lo cual sigue siendo un ingreso digno, pero claramente más modesto a comparación de quienes llevan años laborando de la misma manera.

Algo que aprendí con el tiempo es que el lugar donde trabajas también influye bastante. Por ejemplo, en ciudades como Washington D.C., algunos camioneros aseguran estar ganando hasta US$125,210 al año, una cifra bastante impresionante. En Atlanta, los ingresos promedio también son bastante altos, rondando los US$95,988.

Estas diferencias se deben a varios factores, como el costo de vida, la demanda de transporte en esa región y, claro, la competencia entre empresas por atraer y retener conductores capacitados.

Si buscamos una perspectiva más conservadora, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos reporta un salario medio anual de US$57,440, lo que equivale a unos US$27.62 por hora. Según ellos, el 10% mejor pagado supera los US$78,800 al año, mientras que el 10% con menores ingresos percibe menos de US$38,640.

Estas cifras no contradicen a las de Indeed, pero sí reflejan que todo depende de a quién le preguntes y en qué parte del país se encuentren.

No todos los camioneros trabajan en lo mismo. Dependiendo del sector donde estés, el sueldo puede cambiar bastante. Por ejemplo, los que transportan carga directamente para empresas logísticas suelen ganar alrededor de US$59,570 al año, mientras que en el comercio mayorista la media está cerca de US$57,260. Los que están en manufactura y construcción también tienen ingresos cercanos, pero algo menores.

¿CÓMO SE CALCULA LO QUE GANAN?

Algo que muchos no saben es que los camioneros no siempre tienen un sueldo fijo. En la mayoría de los casos, el pago se calcula por millas recorridas, y a eso se le pueden sumar bonificaciones por puntualidad, eficiencia, seguridad y cumplimiento de metas. Es decir, no se trata solo de manejar, sino de hacerlo bien y con constancia.

Y si hablamos de camioneros que son dueños de su propio vehículo (los famosos owner-operators), la historia puede cambiar aún más. Ellos suelen recibir un porcentaje del valor del flete, lo que puede elevar bastante sus ingresos, aunque también tienen que cubrir gastos como combustible, mantenimiento y seguros.

