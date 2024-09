El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (en inglés: U.S. Citizenship and Immigration Services; acrónimo: USCIS) es la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que supervisa la inmigración legal. Por ello, cientos de personas en busca de la Green Card o la tarjeta de residencia permanente se han mostrado interesadas en conocer su nueva oficina en California. Y tú, ¿sabes dónde queda? Si no es así, sigue adelante con la lectura de esta nota de Mag.

Vale precisar que el USCIS también se encarga de supervisar procesos relacionados a los trámites de asilo, el trabajo para inmigrantes y, por supuesto, la ciudadanía estadounidense.

De esta manera, la agencia garantiza que tanto inmigrantes como ciudadanos entiendan los privilegios de contar con un estatus legal en el país norteamericano.

¿DÓNDE QUEDA LA OFICINA DEL USCIS EN CALIFORNIA?

La nueva oficina del Centro de Servicios del USCIS en California está ubicada en 2624 Michelle Drive en Tustin, 92780.

Resulta que el local funciona desde el lunes 12 de agosto del 2024 y, para hacer tus trámites allí, debes recordar que toda atención se realiza con cita previa.

De conseguirla, tendrás la posibilidad resolver tus dudas, necesidades de asesoramiento e inicio de trámites de la forma habitual.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS TRÁMITES DIRIGIDOS A LA ANTIGUA OFICINA DEL USCIS EN CALIFORNIA?

El organismo aseguró que seguirá recibiendo correos en la dirección anterior, WS 13057 P.O. Box 10751 de Laguna Niguel, hasta el 30 de septiembre.

No obstante, se sugirió a los solicitantes que se aseguren de revisar bien el nuevo destino al que deben enviar su documentación.

Cabe resaltar que, a partir del 15 de octubre, toda la documentación recibida en la antigua sede será devuelta al emisor, bajo el concepto de “devolver al remitente”.

¿QUÉ TRÁMITES SE REALIZAN EN LA OFICINA DEL USCIS EN CALIFORNIA?

Tal como indica la página oficial del USCIS, los interesados pueden solicitar en la oficina trámites como la Green Card o tarjeta de residencia permanente, la naturalización, la Documentación de Autorización de Empleo (EAD) o la petición de asilo o refugio.

No olvides contar con la documentación completa que se detalla en los requisitos, con el fin de agilizar tu trámite de forma efectiva.

Así se ve el logo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Foto: Manhattan Institute)

