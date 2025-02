En diciembre de 2015, Sam Altman, cofundador de la compañía Open IA, no dudaba en llenar de halagos a Elon Musk, su entonces socio de la empresa, de quien aseguraba ser un hombre en el que confiaba plenamente; este a su vez, también le correspondía. Aparentemente, todo marchaba de maravilla entre ambos aliados, quienes tenían la mirada fija en crear un nuevo camino hacia la inteligencia artificial (IA); sin embargo, no pasó mucho tiempo para que aquella relación se resquebraje completamente y hoy no tienen reparos en atacarse. ¿Por qué se pelearon? En esta nota, todo lo que se sabe.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en Berlín el 7 de febrero de 2025, y a Elon Musk en la ceremonia de toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump en Washington, DC, el 20 de enero de 2025 (Foto: John MacDougall y Saul Loeb / AFP)

UNA SOCIEDAD QUE PRONTO SE ACABÓ

En 2015, Sam Altman y Elon Musk cofundaron OpenAI como una organización sin fines de lucro, la cual tenía como única misión asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Para lograr su objetivo llamaron a otros expertos en IA como Peter Thiel, Ilya Sutskever y Greg Brockman.

Todo marchaba bien, tanto así que al poco tiempo lograron reunir US$1,000 millones en inversiones. Para ese momento, qué podría salir mal; sin embargo, tres años después, en 2018, todo cambió cuando Musk decidió abandonarlos bajo el argumento de conflictos internos.

¿Cómo empezaron los problemas? Resulta que los socios al darse cuenta de que para llegar a su meta debían cambiar la empresa sin ánimo de lucro a una de tipo mixto con el fin de generar recursos financieros, a Musk se le ocurrió que OpenAI debía unirse a Tesla para adquirir los equipos que requerían, pero su oferta fue rechazada por el conflicto de intereses que se iba a generar. Esto llevó a la renuncia al magnate.

De inmediato sacaron un comunicado en su propio sitio web: “Elon pronto decidió abandonar OpenAI, diciendo que nuestra probabilidad de éxito era cero y que planeaba construir un competidor de IA dentro de Tesla”. ¡La guerra había empezado!

Elon Musk y Sam Altman eran socios hace varios años, pero "conflictos internos" - según el dueño de Tesla - rompieron esa relación (Foto: AFP)

ELON MUSK VS. SAM ALTMAN

Pronto OpenAI pasó a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, más cuando en noviembre de 2022 lanzó su primera versión gratuita y pública de ChatGPT. Tal fue su recepción que, en menos de dos meses, más de 100 millones de personas habían bajado la aplicación, publica BBC.

Frente a ello, Elon Musk no quiso quedarse atrás y, en julio de 2023, anunció el lanzamiento de su propia app de Inteligencia Artificial, la cual llamó x.AI. Esta tenía un “chatbot anti woke” a la que nombró Grok.

Pero su batalla recién había comenzado cuando, en marzo de 2024, se fue directamente contra Sam Altman, a quien demandó por haber cambiado el objetivo de la compañía: de sin ánimo de lucro y servir al público para ahora dedicarse solamente a generar ganancias. Es más, lo acusó de vender el proyecto a Microsoft.

En una entrevista con Fox News en noviembre de 2024, Musk dijo sobre Altman: “No es una persona en la que se pueda confiar”. Aunque eso quedó atrás luego de que x.AI ofreció cerca de US$100,000 millones por OpenAI, oferta que por supuesto fue rechazada.

“OpenAI no está a la venta (…). No creo que Elon Musk sea una persona feliz. Todo lo que hace lo hace desde la inseguridad. En serio, me da pena por él”, dijo Sam Altman.

La periodista de tecnología de The New York Times, Andrew Ross, citada por BBC señala brevemente que este conflicto no se acabará y explica sus razones brevemente: “Es muy poco probable que Musk se pueda quedar con OpenAI, pero lo que tal vez está detrás de todo esto es hacerle la vida imposible a Altman”.

Elon Musk demando a Sam Almant por cambiar el objetivo de la empresa que cofundaron en 2015 (Foto: Lisa O'Connor y Jack Guez / AFP)