¡La cuenta regresiva ha terminado y el Super Bowl LX promete ser legendario! Este domingo 8 de febrero a partir de las 18:30 ET (Hora del Este) / 15:30 PT (Hora del Pacífico) , el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será el escenario del choque épico entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Tras una temporada llena de regresos inesperados y canjes que sacudieron la NFL, finalmente conoceremos quién se lleva el trofeo Vince Lombardi. Para los millones de fanáticos en Estados Unidos, la transmisión oficial en inglés estará a cargo de NBC, comenzando puntualmente a las 6:30 p.m. ET. Es la cita obligada del año para cualquier amante de los deportes y el entretenimiento de alto nivel.

Si prefieres vivir la emoción en español, Telemundo transmitirá el Super Bowl 2026 en vivo para todo Estados Unidos y Puerto Rico con su equipo estelar. Los residentes en México podrán sintonizar el encuentro a través de Canal 5 y Azteca 7 en señal abierta, además de ESPN y Fox Sports en cable. Para quienes buscan la flexibilidad del streaming, la plataforma Peacock será la casa oficial online en territorio estadounidense, permitiéndote ver cada jugada desde cualquier dispositivo. Ya sea por televisión tradicional o aplicaciones digitales, no hay excusa para perderse este histórico duelo entre dos de las franquicias más emblemáticas del fútbol americano.

El espectáculo no termina en el campo, ya que el Halftime Show de este año contará con la estrella global Bad Bunny, elevando la temperatura del medio tiempo. Además, la jornada comenzará con grandes actuaciones previas de la banda Green Day y artistas de la talla de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, asegurando una experiencia completa para toda la familia. Asegúrate de tener tus botanas listas y la conexión preparada para disfrutar de la transmisión en alta definición desde Puerto Rico hasta México, pasando por EE.UU. Este Super Bowl 2026 no es solo un juego, es el evento cultural más grande del año que une a toda nuestra comunidad. ¡Prepárate para vibrar con cada touchdown!

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks?

El Super Bowl 60 se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026 . Este emblemático estadio, hogar de los San Francisco 49ers, ya ha sido sede de un Super Bowl en 2016, cuando los Denver Broncos derrotaron 24-10 a los Carolina Panthers 24-10 en el último juego de la carrera de Peyton Manning. Con una capacidad de aproximadamente 68,500 espectadores, para eventos de gran envergadura como el juego entre los campeones de la National Football Conference (NFC) Seattle Seahawks y la American Football Conference(AFC) New England Patriots, puede expandir su aforo entre 75,000 a 80,000 personas.

Dónde ver el Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks EN VIVO hoy

Los fanáticos tienen múltiples opciones para ver el Super Bowl LX en vivo. El juego se transmitirá a nivel nacional por NBC y Telemundo por televisión, mientras que Peacock (disponible por Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV) y Universo harán lo propio vía streaming. Mike Tirico será el narrador del juego, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también integran el equipo de transmisión del encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

¿Se transmitirá el Super Bowl 2025 sin cable?

No es necesario ser suscriptor de cable para ver el Super Bowl 2026. Además de Peacock, varios servicios de transmisión ofrecen acceso a NBC, entre ellos:

DirecTV Stream : ofrece NBC en su programación de canales

: ofrece NBC en su programación de canales FuboTV : ofrece NBC como parte de su servicio de streaming

: ofrece NBC como parte de su servicio de streaming Hulu + Live TV : incluye a NBC en su oferta

: incluye a NBC en su oferta Sling TV : ofrece NBC en mercados selectos

: ofrece NBC en mercados selectos YouTube TV : incluye NBC en su programación de canales

Todas las formas de ver el Super Bowl 2025

Televisión: NBC (inglés) y Telemundo (español) en EE.UU. y Puerto Rico / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports en México.

NBC (inglés) y Telemundo (español) en EE.UU. y Puerto Rico / Canal 5, Azteca 7, ESPN y Fox Sports en México. Transmisión streaming: Peacock y Universo en Estados Unidos y Puerto Rico / ViX Premium, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN en México.

Peacock y Universo en Estados Unidos y Puerto Rico / ViX Premium, Disney+ y NFL Game Pass en DAZN en México. Transmisión basada en suscripción (solo en USA): Transmisión de DirecTV Stream, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV, NFL+ y YouTube TV.

¿A qué hora ver el Super Bowl 2026 desde EE.UU., México y Puerto Rico?

El gran partido comienza a las 6:30 p.m., hora del Este de Estados Unidos, ideal para una tarde-noche de fútbol americano en familia. En hora del Centro (CDMX) el duelo arranca a las 5:30 p.m., así que en la Costa Oeste de EE. UU. será todavía más temprano. Para muchos latinos, esta edición tiene sabor especial porque enfrenta de nuevo a New England Patriots y Seattle Seahawks, reviviendo la final clásica de 2015 en la que se impusieron los primeros mencionados.

Se espera que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 comience entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m., hora del Este de EE. UU., dependiendo de cuánto dure la primera mitad del juego. Este año, el espectáculo de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que recientemente ganó el Grammy a Disco del Año por su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y que desplazó en 2025 a Taylor Swift como el artista más escuchado en streaming del mundo en Spotify con más de 20 mil millones de reproducciones (título que obtuvo en 2023 y 2024).

Lista de los Super Bowls jugados en California

Este es el listado de todos las ediciones del Super Bowl que se jugaron en California:

Super Bowl I (15/01/1967) : Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

: Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Super Bowl VII (14/01/1973) : Miami Dolphins 14-7 Washington Commanders en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

: Miami Dolphins 14-7 Washington Commanders en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Super Bowl XI (09/01/1977) : Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings en el Rose Bowl de Pasadena.

: Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings en el Rose Bowl de Pasadena. Super Bowl XIV (20/01/1980) : Pittsburgh Steelers 31-19 Los Angeles Rams en el Rose Bowl, Pasadena.

: Pittsburgh Steelers 31-19 Los Angeles Rams en el Rose Bowl, Pasadena. Super Bowl XVII (30/01/1983) : Washington Commanders 27-17 Miami Dolphins en el Rose Bowl, Pasadena.

: Washington Commanders 27-17 Miami Dolphins en el Rose Bowl, Pasadena. Super Bowl XIX (20/01/1985) : San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins en el Stanford Stadium de Palo Alto.

: San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins en el Stanford Stadium de Palo Alto. Super Bowl XXI (25/01/1987) : New York Giants 39-20 Denver Broncos en el Rose Bowl, Pasadena.

: New York Giants 39-20 Denver Broncos en el Rose Bowl, Pasadena. Super Bowl XXII (31/01/1988) : Washington Commanders 42-10 Denver Broncos en el Jack Murphy Stadium de San Diego.

: Washington Commanders 42-10 Denver Broncos en el Jack Murphy Stadium de San Diego. Super Bowl XXVII (31/01/1993) : Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills en el Rose Bowl, Pasadena.

: Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills en el Rose Bowl, Pasadena. Super Bowl XXXII (25/01/1998) : Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers en el Qualcomm Stadium, San Diego.

: Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers en el Qualcomm Stadium, San Diego. Super Bowl XXXVII (26/01/2003) : Tampa Bay Buccaneers 48-21 Las Vegas Raiders en el Qualcomm Stadium, San Diego.

: Tampa Bay Buccaneers 48-21 Las Vegas Raiders en el Qualcomm Stadium, San Diego. Super Bowl 50 (07/02/2016) : Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers en el Levi’s Stadium, Santa Clara.

: Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers en el Levi’s Stadium, Santa Clara. Super Bowl LVI (13/02/2022): Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals en el SoFi Stadium, Inglewood.