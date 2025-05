El gobernador Tim Walz está en el centro de una intensa controversia nacional tras comparar públicamente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con las tácticas de la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi. Las declaraciones del demócrata provocaron una dura respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reavivaron el debate sobre la inmigración en Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.

La Gestapo fue la temida policía secreta del régimen nazi de Adolfo Hitler, responsable de secuestros, torturas y asesinatos sistemáticos, especialmente durante el Holocausto. Para muchos, invocar esa comparación no solo es una exageración, sino una ofensa directa a las víctimas del nazismo.

LAS DECLARACIONES DE TIM WALZ SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

Durante su discurso de apertura en la ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota el 17 de mayo, Walz declaró: “La Gestapo moderna de Donald Trump busca a gente para llevársela en plena calle. Tim Walz compara la política de Trump contra la inmigración con la de la Gestapo.

“Van en camionetas sin identificación y con máscaras. Los envían a mazmorras de tortura en el extranjero”, añade.

Walz defendió su postura durante el evento y criticó con dureza el actuar de ICE: “No hubo oportunidad de defenderse. Ni siquiera de despedirse de un ser querido. Simplemente los agentes enmascarados los agarraron, los metieron a empujones en esas camionetas y desaparecieron. Para ser claros, no hay forma de que sepamos si eran realmente criminales o no. Porque se negaron a juzgarlos”.

En su intervención en la Universidad de Minnesota, alentó a los nuevos abogados a ser una barrera contra los abusos de poder, describiéndolos como “nuestra primera y última línea de defensa”.

Agentes de ICE acuden a redadas usan máscaras (Foto: AFP) ×

¿CÓMO REACCIONÓ EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL A LAS DECLARACIONES DE TIM WALZ?

El comentario del gobernador de Minnesota, Tim Walz, que compara la política de Trump contra la inmigración con la de la Gestapo, generó una inmediata ola de críticas. El DHS respondió oficialmente a través de su cuenta en X (antes Twitter):

“ Es absolutamente repugnante comparar a los agentes policiales de ICE con la Gestapo . Los ataques y la demonización de ICE y nuestros socios están mal”.

Por su parte, el equipo de Respuesta Rápida de la Casa Blanca reaccionó con dureza: “El perdedor deshonrado @GovTimWalz cree que los agentes de ICE son la ‘Gestapo moderna’. No hay lugar para ese tipo de retórica irresponsable”.

Protestas contra las detenciones de ICE (Foto: AFP) ×