Filadelfia sigue siendo una fiesta luego de la victoria de los Philadelphia Eagles por 40-22 sobre los Kansas City Chiefs en la final del Super Bowl 2025. Las ‘águilas’ alzaron vuelo y se impusieron al equipo de Patrick Mahomes y compañía para levantar su segundo trofeo del ‘Super Tazón’ de la NFL, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Si bien los fanáticos de los Eagles celebraron a lo grande la victoria de su equipo el último domingo, aún está pendiente el popular recorrido de los jugadores por la ciudad de Filadelfia. De acuerdo a las informaciones, el desfile de los ganadores del Super Bowl será este viernes 14 y la pregunta es si las escuelas estarán cerradas o habrá clases.

La celebración de los Philadelphia Eagles tras vencer a los Kansas City Chiefs por 40-22 en el Super Bowl LIX. (Foto: AFP)

¿LAS ESCUELAS EN FILADELFIA CERRARÁN ESTE VIERNES POR EL DESFILE DE LOS EAGLES?

Según un informe publicado por The Philadelphia Inquirer, las escuelas públicas de Filadelfia sí estarán cerradas este viernes 14 de febrero por el desfile que celebra el campeonato de los Eagles. Si bien el distrito escolar no ha hecho ningún anuncio oficial, la información del citado medio indican que no habrá clases.

Un portavoz del distrito no confirmó la noticia, pero sí reconoció el precedente histórico de tal cierre. “Históricamente, cuando hay un desfile en la ciudad, históricamente lo cerramos”, dijo a The Philadelphia Inquirer. Todos están a la espera del anuncio oficial del Superintendente del Distrito, Tony B. Watlington Sr.

Los colegios de otros distritos de la zona (incluidos los suburbios de Filadelfia y el sur de Jersey) podrían tener un anuncio similar esta semana, para que todos expectantes para el desfile de los Eagles.

Aunque es importante aclarar que algunas escuelas ya tienen el 14 de febrero libre como para de los días festivos por el Día de los Presidentes. De hecho, ciertas instituciones ya están cerradas por ese motivo: como las escuelas de Central Bucks y las escuelas del municipio de Washington en el sur de Jersey.

Por otro lado, en tanto al recorrido del desfile, la ruta comenzará en el Stadium Complex en el sur de Filadelfia y acabará en las escaleras del Museo de Arte, donde se espera que miles de personas asistan para ver a los campeones de la NFL de esta temporada.