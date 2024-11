En Estados Unidos, millones de personas adquieren seguros como una forma de protección ante los riesgos que pueden amenazar su seguridad y estabilidad financiera. Desde accidentes automovilísticos hasta daños en propiedades causados por fenómenos naturales, permiten a los individuos mitigar el impacto económico de estos imprevistos. En especial, en regiones como Florida, donde los huracanes son una amenaza constante, contar con una póliza adecuada es esencial para garantizar la protección de viviendas y bienes materiales. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado de seguros, junto con el aumento de los desastres naturales, han generado una serie de complicaciones para los asegurados en este estado.

A lo largo de los años, la demanda de seguros ha aumentado, pero también lo han hecho las primas, debido a los altos costos de los reclamos derivados de los desastres naturales. Esta situación ha obligado a muchas aseguradoras a reconsiderar sus políticas y tarifas, afectando a millones de residentes en estados vulnerables. En este contexto, la reciente noticia de que la compañía especializada más grande del estado ha eliminado más de 200,000 pólizas ha causado gran preocupación entre los ciudadanos. La medida, que afecta a cientos de miles de personas, destaca los retos que enfrentan los asegurados en un entorno cada vez más incierto.

LA ELIMINACIÓN DE MÁS DE 200,000 PÓLIZAS

La decisión de Citizens de reducir su base de clientes en más de 200,000 pólizas se produce en un momento crítico para los residentes de Florida. Esta medida llega después de que los huracanes Helene y Milton causaran estragos en el estado, dejando a miles de personas con serios daños en sus propiedades. El impacto de estos desastres ha generado una presión financiera significativa sobre las compañías de seguros, muchas de las cuales han tenido que ajustar sus políticas y tarifas debido a las pérdidas acumuladas.

Con la eliminación de estas pólizas, los afectados se ven obligados a buscar nuevas opciones, lo que ha creado una mayor competencia en el mercado. En muchos casos, los asegurados deben enfrentarse a incrementos considerables en las primas de sus seguros, una realidad que ha generado preocupación entre los ciudadanos que ya estaban luchando con el costo de vida en el estado. La situación ha sido particularmente desafiante para aquellos que no tienen muchas alternativas debido a la retirada de empresas o la incapacidad de acceder a otras más asequibles.

Unos contratistas trabajando para retirar la basura y los escombros de Clearwater Bay en Clearwater Beach, Florida, tras el paso del huracán Milton el 11 de octubre de 2024 (Foto: AFP)

EL TESTIMONIO DE UNA AFECTADA

Uno de los testimonios más reveladores sobre esta situación es el de Livia, una residente de Fort Myers, quien compartió su experiencia en las redes sociales. Según cuenta, ella y su marido se vieron obligados a optar por Citizens, la aseguradora de Florida, a principios de este año, debido a que su anterior compañía dejó de ofrecerles cobertura. Ahora, se enfrenta a la difícil tarea de encontrar una nueva póliza, después de recibir una oferta de aumento de un 18% en comparación con lo que pagaba anteriormente. Esta subida es solo uno de los muchos aumentos que ha experimentado desde que compró su casa en 2022.

Livia compartió que su seguro de vivienda ha aumentado más del 300% en este tiempo, lo que ha generado una presión financiera considerable. Además, se mostró preocupada por la calidad del servicio que podría recibir, ya que las únicas opciones disponibles son aseguradoras más pequeñas y menos conocidas, algunas de las cuales, según ella, tienen un historial cuestionable en cuanto a pagos de reclamos, especialmente tras el huracán Ian. Esta situación refleja las dificultades que enfrentan muchos floridanos al intentar encontrar opciones viables y confiables en un mercado cada vez más restringido.

EL PAPEL DE CITIZENS Y OTRAS ASEGURADORAS

Según el agente de seguros Doug Nellans, de la agencia The Insurancenter en Fort Myers, el caso de Livia no es el común en la región. En su experiencia, muchos de los clientes afectados por la decisión de la aseguradora más grande han encontrado nuevas opciones de cobertura a precios más competitivos, lo que ha sido una buena noticia para algunos. Sin embargo, también ha señalado que muchos han visto incrementos en sus tarifas, aunque estos aumentos no son tan drásticos como los que ocurren cuando se pierde la cobertura por completo.

La situación ha puesto en evidencia la creciente presencia de Citizens que ahora se encuentra con un número mayor de asegurados debido a las salidas de las compañías privadas. A pesar de los aumentos que algunos clientes experimentan al cambiarse a la mencionada empresa, los expertos indican que la aseguradora estatal está proporcionando una opción relativamente estable para los residentes que no tienen más alternativas disponibles. A pesar de su crecimiento, sigue siendo vista como una opción menos ideal que las aseguradoras privadas debido a su limitada oferta de servicios y posibles retrasos en el manejo de reclamos.

EL AUMENTO DE OPCIONES EN EL MERCADO

A pesar de los desafíos, algunos aseguran que el aumento de la competencia en el mercado de seguros en Florida ha tenido efectos positivos. Con la retirada de grandes empresas, han entrado nuevas compañías dispuestas a ofrecer precios más ajustados para atraer a los consumidores. Doug Nellans, el agente de seguros, señaló que muchas de estas nuevas opciones permiten a los ciudadanos pagar entre 50 y 100 dólares más al año, lo cual es un aumento relativamente pequeño en comparación con las opciones previas. Esto ha dado un respiro a muchos clientes que se encontraban ante un panorama de precios desorbitados.

La competencia también ha llevado a una revisión más crítica de las tarifas de seguros, con algunas aseguradoras ajustando sus precios de manera que no pongan en riesgo a sus clientes. Esta tendencia parece ser una respuesta directa a las preocupaciones de los consumidores sobre los costos crecientes y la falta de opciones. A medida que más compañías se instalan en el estado, se espera que el mercado continúe evolucionando, lo que podría beneficiar a los consumidores a largo plazo.

EXPECTATIVAS PARA EL RESTO DEL AÑO

Según fuentes del sector, se espera que la reducción de pólizas por parte de las grandes aseguradoras no sea un fenómeno aislado y que más clientes se vean afectados antes de que termine el año. Esto podría generar un mayor nivel de competencia en el mercado, pero también podría llevar a más dificultades para los asegurados que no encuentren opciones asequibles o confiables. En cualquier caso, la situación sigue siendo compleja para los habitantes de Florida, quienes deberán mantenerse atentos a los cambios en el mercado de seguros mientras buscan alternativas para proteger sus propiedades de los riesgos naturales que, lamentablemente, parecen ser cada vez más frecuentes.