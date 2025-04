Hay lugares que tienen el poder de cambiar la energía de una ciudad. No me refiero solo a que tengan árboles o zonas para caminar. Hablo de esos parques que se sienten vivos, que te invitan a desconectarte del ruido, a respirar más profundo, a mirar alrededor y simplemente estar. Espacios que no solo se visitan, sino que se sienten. Y en Estados Unidos hay miles de ellos a lo largo y ancho de su gran territorio.

Existen desde los más famosos en grandes ciudades hasta rincones escondidos que parecen secretos bien guardados. Pero hay uno que a la mayoría de los que lo visitan deja una sensación distinta, como si realmente estuviera tocando el corazón del lugar. Y lo mejor es que seguramente te ayudará para respirar tranquilidad y desconectarte de eso que tanto nos agobia en nuestro día a día.

En ese sentido, lo que busca este artículo es descubrir cuál es el mejor parque que existe en estados Unidos y en qué ciudad, para lo cual me ha basado en un ranking elaborado por USA Today, el cual ha resaltado una serie de estas atracciones, pero dejando en claro cuál es la que ocupa el primer lugar de acuerdo con las preferencias de los encargados de su elaboración.

¿CUÁL ES EL MEJOR PARQUE DE ESTADOS UNIDOS?

El parque del que te hablo se llama Bonnet Springs Park, y está en Lakeland, Florida. Tal vez el nombre no te suene mucho, pero después de conocerlo, créeme que no se olvida. Lo construyeron donde antes funcionaba una antigua terminal de trenes, un área completamente abandonada que fue transformada en un espacio natural de 70 hectáreas lleno de vida, color y comunidad.

Lo impresionante es cómo lograron mantener ese equilibrio entre preservar la historia del lugar y, al mismo tiempo, crear algo completamente nuevo. Todavía se pueden ver elementos que recuerdan su pasado ferroviario, pero ahora están rodeados de jardines, arte, senderos y zonas que invitan a quedarse horas sin mirar el reloj.

Una de las cosas que más me gustó fue cómo se integró la naturaleza al diseño. Los senderos serpentean entre plantas nativas y árboles enormes, incluyendo un roble de más de 200 años que es como un guardián del lugar. En la laguna siempre hay gente practicando yoga o simplemente descansando. Es el tipo de lugar que te invita a bajar el ritmo, a reconectar contigo mismo.

Pero también es un parque lleno de movimiento. Hay un área de juegos que los niños aman, jardines botánicos que parecen sacados de una película y espacios para eventos donde se realizan desde conciertos hasta festivales gastronómicos. De hecho, cuando estuve ahí, coincidí con una feria de food trucks y fue toda una experiencia para los sentidos.

Y si viajas en familia, hay muchas actividades para hacer juntos. Desde talleres al aire libre, hasta zonas interactivas que combinan educación y juego. Incluso tienen un museo para niños dentro del mismo parque, lo que lo convierte en una opción súper completa para pasar el día.

¿VALE LA PENA EL VIAJE?

Totalmente. Y lo digo sin dudar. Lakeland no es una ciudad grande ni está en el radar turístico como Miami u Orlando, pero justo por eso vale la pena. Está ubicada entre Tampa y Orlando, así que, si estás haciendo un viaje por esa zona de Florida, puedes desviarte fácilmente unas horas y descubrir este lugar.

Además, la entrada al parque es gratuita. Sí, leíste bien: gratis. Así que puedes caminar, explorar, hacer un picnic, ver un espectáculo, o simplemente relajarte… sin gastar ni un dólar. Esa accesibilidad también es parte de su encanto. Bonnet Springs Park no es solo para turistas, es para todos.