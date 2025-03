Una conocida cadena de restaurantes con más de 40 años al servicio del público anunció que cerrará 70 locales en Estados Unidos tras declararse en quiebra. ¿De cuál se trata? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

LA FAMOSA CADENA DE RESTAURANTES QUE CERRARÁ 70 LOCALES EN ESTADOS UNIDOS

Se trata de la famosa cadena de restaurantes On the Border Mexican Grill & Cantina, especializada en comida Tex-Mex. Fue a principios de marzo que se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 con activos y pasivos entre 10 y 50 millones de dólares.

En ese momento, la compañía atribuyó sus problemas económicos a la inflación, el aumento de los intereses y la baja demanda de tráfico, algo con lo que ya no podía lidiar y tuvo que tomar la difícil decisión.

Tras declararse en quiebra, tuvo que cerrar decenas de locales (Foto: On the Border / Instagram)

“On The Border se ha visto afectado en los últimos años por factores macroeconómicos que han impactado negativamente a la empresa. Los restaurantes informales se ven gravemente afectados por la sensibilidad de los consumidores a comer fuera en lugar de quedarse en casa”, señaló Jonathan Tibus, director de reestructuración de OTB Holding, de acuerdo con los registros judiciales que obtuvo USA TODAY.

Según dichos informes, la cadena tiene a la fecha un promedio de 2,800 trabajadores; asimismo, se menciona que los locales que cerrarán sus puertas son los que se encuentran ubicados en Arizona, Arkansas, Colorado y Connecticut.

Debido a sus platos y sabores, tiene un público que se deleita con ellos (Foto: On the Border / Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE ON THE BORDER MEXICAN GRILL & CANTINA

On The Border abrió sus puertas el 29 de octubre de 1982 en Dallas, Texas. Es conocido por su selección de fajitas y de margaritas, así como por su “Guacamole en Vivo”, que consiste en su preparación en la mesa.

En 1994, se fusionó con Brinker International, que a su vez la vendió a Golden Gate Capital en 2010. Posteriormente, OTB Acquisition LLC, filial de Golden Gate Capital, anunció la adquisición de On The Border Mexican Grill & Cantina de Brinker International, Inc., pero en abril de 2014, la cadena fue vendida a Argonne Capital Group.

Hace más de 40 años, esta cadena deleita los paladares de sus miles de clientes (Foto: On the Border / Instagram)