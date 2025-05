Cuando se acercan las vacaciones de verano, uno empieza a buscar lugares distintos, con encanto, que se salgan un poco del itinerario tradicional. Y si hay un estado que ofrece paisajes inolvidables, ese es California. Playas, naturaleza, buen clima… suena ideal, ¿verdad?

Pues bien, en medio de esa búsqueda de rincones especiales, hay una playa que me dejó sin palabras por su belleza, pero también con cierta preocupación. Es uno de esos lugares donde todo parece perfecto hasta que te das cuenta de que no lo es tanto, especialmente si piensas en darte un chapuzón.

BAKER BEACH: HERMOSA, PERO NO PARA NADAR

La playa se llama Baker Beach y está ubicada al noroeste de San Francisco, dentro del Área Recreativa Nacional Golden Gate. Aparece con frecuencia en recomendaciones de viaje, como las del portal Vive USA, que la destaca como una de las más bellas del estado. Y no es para menos: desde allí se tiene una vista impresionante del Golden Gate Bridge y de los acantilados de Marin Headlands. El paisaje es realmente de postal.

Pero, aunque parece tentadora, no es una playa apta para nadar. Las corrientes marinas son extremadamente fuertes y peligrosas, incluso para nadadores experimentados. Además, el agua es helada todo el año, y lo más importante: no hay salvavidas. Así que meterse al mar aquí puede ser un riesgo serio.

Eso sí, que no se pueda nadar no significa que no valga la pena visitarla. Todo lo contrario. Baker Beach es ideal para caminar por la arena, hacer un picnic o simplemente sentarse a contemplar el océano Pacífico. También es perfecta para quienes disfrutan de la fotografía.

Otro atractivo poco conocido es el Battery Chamberlin, una antigua instalación militar con un cañón histórico que todavía se conserva. Tiene exhibiciones mensuales y es una parada interesante si te gusta conocer un poco de historia mientras recorres.

UNA PLAYA INOLVIDABLE, CON SUS LÍMITES

Baker Beach no es para nadar, y es importante tener eso claro desde el principio. Pero es un lugar que vale muchísimo la pena por todo lo demás que ofrece: el paisaje, la tranquilidad, la historia y ese aire fresco que tanto se disfruta en la costa del norte de California.

A veces, los destinos más especiales no son los que te invitan a hacer de todo, sino los que te enseñan a disfrutar con calma, a contemplar. Y esta playa es un ejemplo perfecto de eso.

Baker Beach es un muy buen destino para visitar, pero no para nadar (Servicio Nacional de Parques)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!