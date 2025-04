El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revocó el permiso migratorio temporal otorgado a cerca de un millón de inmigrantes que ingresaron legalmente por la aplicación CBP One. Ahora, deben abandonar el país de forma voluntaria o enfrentar la deportación.

La plataforma CBP One permitía a los inmigrantes sin documentos ingresar en territorio estadounidense y permanecer durante dos años con autorización para trabajar con un permiso de permanencia temporal.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL CANCELA LOS PERMISOS MIGRATORIO DE CBP ONE

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció la cancelación de los permisos otorgados a 936,500 extranjeros que entraron legalmente entre enero de 2023 y diciembre de 2024 usando la app CBP One, un sistema que permitía a inmigrantes sin visa acceder al país con una cita en cruces fronterizos y recibir un permiso de permanencia temporal de hasta dos años, con derecho a trabajar legalmente

Un portavoz del DHS declaró que esta decisión “cumple con la promesa del presidente Trump de asegurar las fronteras y proteger la seguridad nacional”. La revocación es inmediata y afecta principalmente a personas de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua y México.

Miles de familiares acudieron a su cita para obtener un ingreso legal, pero deberán volver a casa (Foto: AFP)

¿QUÉ DEBEN HACER AHORA LOS INMIGRANTES AFECTADOS?

Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones formales de revocación a los inmigrantes, quienes ahora deben abandonar el país voluntariamente usando la nueva versión de la aplicación, llamada CBP Home.

“Se han emitido avisos de terminación y se insta a los extranjeros afectados a autodeportarse voluntariamente mediante la aplicación CBP Home”, informó el DHS a la agencia EFE.

¿QUÉ SUCEDE SI LOS INMIGRANTES SE NIEGAN A ABANDONAR ESTADOS UNIDOS?

Quienes no cumplan con esta orden serán localizados, expulsados y se les prohibirá permanentemente el reingreso a Estados Unidos , según el vocero del DHS. Aún no se ha establecido un plazo oficial, aunque se aclaró que la medida no aplica a inmigrantes ucranianos ni afganos, quienes conservarán su estatus migratorio especial.

OTRAS CANCELACIONES MIGRATORIAS BAJO EL GOBIERNO DE TRUMP

La revocación del CBP One no es un hecho aislado. Durante su segunda administración, el presidente Trump ha impulsado una amplia ofensiva contra los programas migratorios humanitarios y de protección legal.

Más de 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela también perderán su estatus migratorio debido a la eliminación del parole humanitario, un programa creado para situaciones de crisis social, política o económica. Los beneficiarios de este permiso tenían protección frente a la deportación y podían trabajar legalmente durante dos años. Ahora tienen plazo hasta el 24 de abril para abandonar el país.

Asimismo, se anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos, aunque un juez federal bloqueó temporalmente la medida. De no haber sido así, unos 350,000 venezolanos habrían perdido su protección el 7 de abril, y otros 250,000 enfrentarían la misma situación en septiembre.

¿QUÉ ES CBP ONE Y POR QUÉ FUE ELIMINADO?

La aplicación CBP One fue lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. como una herramienta para programar citas y gestionar la entrada legal de migrantes por la frontera sur. A partir de 2023, la administración Biden permitió el uso de la app para solicitar la entrada legal con una autorización de ingreso temporal I-94, siempre que los solicitantes tuvieran un patrocinador financiero en EE.UU. y pasaran verificaciones de seguridad.

Sin embargo, con la llegada del presidente Trump a su segundo mandato el 20 de enero de 2025, esta función fue eliminada, y el 8 de abril se anunció oficialmente la revocación del beneficio para casi un millón de personas.

La aplicación CBP One dejó de funcionar con la llegada al poder de Donald Trump (Foto: AFP)