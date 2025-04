La postura del gobierno de Donald Trump con Canadá, como el alza de aranceles y las medidas migratorias, ha generado malestar en los ciudadanos de su vecino país del norte que, además de resistirse a comprar productos estadounidenses, han decidido dejar de hacer turismo en ese país.

Donald Trump impondría el 2 de abril aranceles del 25% para los productos canadienses y, además, implementó una medida que obliga a los turistas canadienses a registrarse con las autoridades si permanecen más de 30 días en el país, una regla que antes no existía, pues podían quedarse hasta seis meses sin restricciones. Ahora, incumplir esta norma podría llevar a sanciones y multas.

¿CÓMO SE HA REDUCIDO EL TURISMO CANADIENSE HACIA ESTADOS UNIDOS?

Según datos de la oficina nacional de estadísticas de Canadá, l os viajes en auto de residentes canadienses hacia Estados Unidos cayeron un 23% en febrero de 2025 , en comparación con el mismo mes de 2024. Los viajes en avión también disminuyeron un 13%.

Kate Dingwall, periodista canadiense, canceló su viaje a Estados Unidos debido a preocupaciones sobre las nuevas medidas migratorias. “Me preocupa la frontera y quedarme atrapada allí por algún motivo, sobre todo con lo quisquilloso que es Trump con Canadá”, declaró a BBC Mundo.

Keith Serry, un escritor y comediante de Montreal, canceló cinco espectáculos programados en Nueva York en abril. “No me siento seguro viajando a EE.UU. en este momento. Además, siento una fuerte aversión a gastar mi dinero de cualquier manera que pueda ayudar a la economía de un estado hostil”, afirmó en redes sociales.

Promueven turismo interno

El ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó los nuevos aranceles impuestos por Trump del 25% a productos canadienses como “muy tontos” y alentó a los ciudadanos a vacacionar dentro de su propio país en lugar de viajar a EE.UU. “Los canadienses estamos dolidos. Vamos a elegir no ir de vacaciones a Florida o a Old Orchard Beach”, declaró.

Canadá busca promover el turismo interno, debido a las tensiones con Estados Unidos (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Este sentimiento se ha propagado en redes sociales bajo el hashtag #BuyCanadian, promoviendo la compra de productos nacionales en lugar de estadounidenses. Incluso, varias provincias canadienses han retirado productos estadounidenses de sus estanterías, especialmente bebidas alcohólicas.

Hay un llamado a la compra de productos locales en luga de estadounidenses (Foto: JEFF KOWALSKY / AFP)

¿CÓMO AFECTA A ESTADOS UNIDOS EL BOICOT DE LOS TURISTAS CANADIENSES?

La Oficina de Viajes y Turismo de EE.UU., en 2024, registró 20,2 millones de visitas de residentes en Canadá. Una reducción del 10% en estos viajes representaría una pérdida de más de US$2,000 millones anuales y la desaparición de 14,000 empleos.

Tourism Economics revisó sus previsiones para 2025, pasando de proyectar un crecimiento del 8,8% en los viajes desde Canadá a EE.UU. a una caída del 5,1%. Las aerolíneas también han ajustado su oferta: Cirium, una compañía de analítica de datos aéreos, informó que los vuelos entre ambos países han disminuido en un 4,4% para los meses de abril, mayo y junio.