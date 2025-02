Wong Kim Ark, de padres inmigrantes chinos, nació en San Francisco, Estados Unidos, en el siglo XVII. Su nombre forma parte de la historia de dicha nación porque él logró que EE.UU. otorgara la ciudadanía a todos los nacidos en ese país. ¿Cómo lo hizo? A continuación te contaré todos los detalles.

El hombre en cuestión, cuando tuvo 21 años, de acuerdo a la National Constitution Center, decidió viajar a China para visitar a sus progenitores. Posteriormente, este joven, que era cocinero, optó por regresar a su hogar en Norteamérica. Es así como en agosto de 1895 emprendió un viaje a USA sin imaginar que los funcionarios de aduanas de ese país le negarían la entrada, alegando que no era ciudadano estadounidense.

En ese entonces, le hicieron saber que no importaba que él haya nacido en el barrio chino de San Francisco. En otras palabras, la disposición de la Enmienda 14 sobre la ciudadanía automática para todas las personas nacidas en el suelo estadounidense no se aplicaba en su caso.

¿Pero qué se indica en la Decimocuarta Enmienda?

Según la citada fuente, esta comienza con la Cláusula de Ciudadanía, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Los funcionarios de aduanas argumentaron más tarde que ni él ni sus padres estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos en el momento de su nacimiento. Por esa razón, Wong Kim Ark llevó su caso a los tribunales y acabó ganando el 28 de marzo de 1898.

En una decisión de 6 a 2, la Corte Suprema falló a favor de Wong. Como él nació en Estados Unidos y sus padres no estaban empleados en ninguna capacidad diplomática u oficial bajo el Emperador de China, la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda lo convirtió automáticamente en ciudadano estadounidense. “Desde aquella sentencia de 1898, esa interpretación amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido la ley del país”, se lee en una nota publicada por The New York Times.

¿Por qué se está hablando sobre el caso de Wong Kim Ark?

Todo el tema del caso de Wong Kim Ark está siendo muy comentado hoy en día porque el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea anular la sentencia del caso en cuestión y la ciudadanía por derecho de nacimiento en sentido más amplio. Todo por una lucha que mantiene contra la inmigración.

Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. (Foto: Chip Somodevilla / Getty Images)

Según The New York Times, el mandatario, en su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva en la que declaraba que el gobierno dejaría de tratar como ciudadanos estadounidenses a los nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o que solo están en el país de manera temporal.

El momento en que migrantes de Guatemala son deportados a su país con un avión militar de Estados Unidos en las instalaciones de Fort Bliss en El Paso, Texas. (Foto: Christian Torres / Anadolu via Getty Images)

Evidentemente, esa orden generó muchas demandas y no hace mucho fue bloqueada indefinidamente. John C. Coughenour, juez del Tribunal Federal de Distrito, optó por calificarla como “abiertamente inconstitucional”. ¿Cómo acabará todo? El tiempo se encargará de darnos la respuesta.