¿Estamos cerca de un terremoto en los EE.UU.? Al rededor de las 12:11 pm ET del martes 5 de agosto, un movimiento telúrico de magnitud 2.7 se registró a 1.9 kilómetros de Hillsdale, ubicado en el condado de Bergen, Nueva Jersey, sorprendió a los residentes de los estados de Nueva York, Connecticut e incluso Hudson Valley. Es el segundo que ocurre en menos de 72 horas tras el de 3.0 que se sintió durante la noche del último sábado 2 del mismo mes en Hasbrouck Heights, según datos corroborados con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Aunque no se reportaron daños, los ciudadanos se preguntan si podría ocurrir un temblor mayor en los próximos días. ¿Existe esa posibilidad? Aquí nos apoyaremos con análisis de expertos de la Universidades de Columbia y Rutgers para resolver todas tus dudas.

¿Estamos cerca de un fuerte terremoto en Nueva York? Esto dicen los sismólogos de EE.UU.

Según los geólogos de las Universidades de Columbia y Rutgers, el riesgo de que un terremoto fuerte sigue siendo bajo para la ciudad de Nueva York, pero no imposible.

El Dr. James Davis, profesor de sismología del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia considera difícil que se produzca un terremoto de gran magnitud en los próximos días: “La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, es bastante bajo si consideramos el riesgo general”.

Por otro lado, el Dr. Kenneth Miller, profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad Rutgers, cree que el temblor del martes fue una réplica del ocurrido el último sábado. Estuvo de acuerdo en que, si bien era difícil estimar si Nueva York podría sufrir daños graves a causa de otro terremoto, probablemente eso no ocurrirá pronto.

HILLSDALE (NUEVA JERSEY), 05/08/2025.- Nueva Jersey registró un sismo de magnitud 2.7 en Hillsdale este martes 5 de agosto de 2025. Foto de earthquake.usgs.gov

“Es muy probable que no sea motivo de preocupación”, dijo Miller. “Nunca se debe decir que no pasó nada. Pero parece muy improbable que ocurra un terremoto de mayor magnitud en el futuro inmediato o cercano”.

Fecha Magnitud Epicentro Estados 02/08/2025 3.0 Hasbrouck Heights, Nueva Jersey Nueva York, Connecticut y norte de Nueva Jersey 05/08/2025 2.7 Hillsdale, Nueva Jersey Nueva York, Hudson Valley y Connecticut

Miller estima que se necesitaría un terremoto de magnitud 6 o 7 para provocar caos en Manhattan, pero dijo que la zona de la falla de Ramapo probablemente no tiene ese tipo de poder.

“Debemos asimilar que vivimos en una zona sísmica, pero yo no andaría con miedo”, concluyó.

¿Qué pasaría si ocurre un fuerte terremoto en Nueva York y Nueva Jersey?

De acuerdo a las simulaciones del USGS, un terremoto de tan solo 5,2 en la escala de Richter causaría daños por unos 4.700 millones de dólares si ocurriera hoy, y también dejaría alrededor de 100 edificios “completamente dañados” y a unas 2.000 personas sin hogar, según una evaluación de desastres de 2019 realizada por la ciudad.

En ese sentido, teniendo en cuenta la cantidad de construcción y desarrollo en la ciudad de Nueva York desde 1884, si hoy ocurriera un terremoto de la misma magnitud, la cantidad de daños a las personas y a la propiedad sería mucho peor si ocurriera en 2025 o en los próximos años.

Si bien el sismo del martes no fue de mucha intensidad, los sismólogos creen en la importancia de estar en alerta ante los terremotos e incluso en lugares como Nueva York y Nueva Jersey, donde los sismos son poco frecuentes.

California es el estado americano que más movimientos telúricos registra debido a su ubicación geográfica en la falla de San Andrés.

¿Se reportaron heridos o daños materiales durante el último temblor?

Afortunadamente, no se han reportado heridos ni daños materiales en ninguno de los dos temblores que se sintieron en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. El impacto fue mínimo, pero la preocupación entre los residentes fue real.

Preguntas frecuentes sobre sismos en EE.UU.

¿Qué se debe hacer si siente un fuerte sismo en el futuro?

Estos algunos consejos que debes seguir ante un sismo en los EE.UU:

No te asustes: mantén siempre la calma, los sismos no suelen ser muy fuertes y raras veces causan daños.

Agáchese, cúbrase y agárrese si está en el interior de su casa durante un temblor

Revisa si se produjo algún daño dentro y fuera de su casa.

Revisa las últimas noticias de medios confiables y guíese de fuentes oficiales como el USGS o sus autoridades locales.

Aparte de Nueva Jersey, ¿En qué otras ciudades se sintió el sismo del 5 de agosto?

Se sintió en las ciudades de Nueva York, Connecticut y Hudson Valley.

¿La Costa Este se encuentra en riesgo de un terremoto más fuerte?

Los expertos de las Universidades de Columbia y Rutgers afirman que el riesgo es bajo, pero es importante estar en alerta.