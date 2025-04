Últimamente he notado que algunos productos empiezan a desaparecer de las tiendas. No es algo extremo todavía, pero sí lo suficiente como para llamar la atención. Y no se trata de algo puntual o de un error logístico: parece que estamos entrando, otra vez, en una etapa de escasez similar a la que vivimos durante la pandemia. Esta vez, sin embargo, el motivo no es una emergencia sanitaria, sino algo más económico: los nuevos aranceles a las importaciones desde China.

Hace poco, el expresidente Donald Trump impuso un arancel del 145 % a casi todos los productos que llegan desde China. Y como era de esperarse, muchas empresas estadounidenses han reaccionado suspendiendo pedidos y cancelando envíos. El impacto no ha tardado en sentirse: menos mercancías llegan a los puertos, y los estantes de las tiendas empiezan a mostrar huecos.

Donald Trump informó de que US$ 300,000 millones de importaciones chinas, que estaban sujetas a aranceles del 10%, ahora estarán gravadas con un 15%. (Foto: AFP) ×

UN GOLPE DIRECTO A LA CADENA DE SUMINISTRO

Para darte una idea de la magnitud del problema, el puerto de Los Ángeles —uno de los principales puntos de entrada de productos en Estados Unidos— espera una reducción del 33 % en la llegada de barcos respecto al año pasado. Esto ocurre justo cuando los comercios deberían estar reforzando su inventario para dos momentos clave: la temporada escolar de otoño y las fiestas de fin de año.

Jonathan Gold, vicepresidente de política aduanera en la Federación Nacional de Minoristas, señaló que las empresas enfrentan una gran incertidumbre. Y es comprensible: con un arancel tan alto, importar un artículo que cuesta US$100 significa pagar US$145 adicionales solo en impuestos. Esto obliga a los negocios a tomar decisiones difíciles: vender con pérdidas o subir los precios a niveles que muchas personas no podrán pagar.

PRODUCTOS QUE PODRÍAN DESAPARECER DEL MERCADO

Lo más preocupante es que esta situación afecta a productos muy comunes. Estamos hablando de calzado, ropa, juguetes y artículos electrónicos de bajo costo. Muchos de estos productos se fabrican casi exclusivamente en China, lo que deja pocas opciones para los importadores. También hay alimentos como jugo de manzana o pescado que podrían verse afectados, ya que su vida útil es limitada y no se pueden almacenar por mucho tiempo.

Algunas grandes cadenas, como Target, ya han pausado sus pedidos. Incluso pequeñas empresas comienzan a sentir la presión. Jessica Berger, quien dirige una marca de productos para mascotas, recibió una factura de US$180,000 en aranceles por un solo envío. Aunque logró cubrir el costo, mencionó que hace unos meses no habría tenido cómo hacerlo. Muchas empresas pequeñas no cuentan con el respaldo financiero necesario para enfrentar este tipo de imprevistos.

Hay algunos supermercados en Estados Unidos que presentan algunos estantes vacíos (Foto: AFP) ×

RIESGO DE CONGESTIÓN EN LOS PUERTOS

Lo que más preocupa es que podríamos volver a vivir un escenario similar al de los primeros meses de la pandemia, cuando los contenedores se acumulaban en los puertos sin ser reclamados. Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, advirtió que, si el gobierno no actúa a tiempo, podríamos ver miles de contenedores detenidos, bloqueando el funcionamiento normal de la cadena de suministro.

Esto no solo afectaría a los consumidores, sino también al transporte, la logística y otras industrias que dependen del comercio internacional. Si la situación se agrava, podría tener un impacto significativo en la economía general, especialmente en sectores como el transporte terrestre y la distribución.

UN PROBLEMA CON EFECTO DOMINÓ

Aunque se llegara a reducir el arancel en los próximos días, el daño ya está hecho. Los expertos calculan que se necesitarían varias semanas, incluso meses, para que la cadena de suministro recupere su ritmo habitual. Los barcos tardan en cruzar el Pacífico, y la logística no se reactiva de un día para otro.

Dean Croke, analista de transporte, explicó que esta baja en el flujo de mercancías impacta directamente en los camiones que suelen transportar productos desde los puertos. Al haber menos carga disponible, muchos transportistas podrían abandonar la industria, lo que generaría una futura escasez de conductores cuando se retome la actividad normal.