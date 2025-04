En el mundo de las compras, no todo lo que brilla es una ganga. Algunos supermercados seducen con pasillos relucientes, estanterías organizadas como obras de arte y productos que parecen sacados de un catálogo gourmet. Pero cuando llega el momento de pasar por caja, más de un cliente se ha quedado con los ojos abiertos y la billetera vacía. En esta lista, te presentamos 10 supermercados en Estados Unidos que, aunque populares o prestigiosos, son conocidos por tener precios que no son precisamente bajos.

LAS TIENDAS QUE NO SON LA MEJOR OPCIÓN PARA LOS QUE QUIEREN AHORRAR DINERO

1. Whole Foods Market

Aclamado por su selección de productos orgánicos, Whole Foods es también blanco de burlas por su apodo popular: Whole Paycheck (todo tu sueldo). Y no es para menos. Se estima que algunos productos básicos pueden costar entre un 10% y un 20% más que en supermercados tradicionales. El compromiso con lo natural tiene un precio, y en este caso, se siente en cada carrito.

2. Erewhon

Este no es solo un supermercado, sino un símbolo de estatus en Los Ángeles. Erewhon combina estética, exclusividad y alimentos que parecen sacados de una utopía saludable. Pero entre jugos prensados a US$20 y snacks que rozan lo extravagante, queda claro que aquí se paga por la experiencia tanto como por los productos.

Este supermercado de lujo, favorito de celebridades e influencers del bienestar, es más una vitrina de estilo de vida que una tienda común (Foto: EFE) ×

3. The Fresh Market

Entrar a The Fresh Market es como visitar una tienda de delicatessen en Europa. Panes artesanales, quesos con nombres imposibles y frutas que parecen retocadas por Photoshop. La calidad es alta, sí, pero los precios rara vez ofrecen tregua, lo que lo posiciona como un lugar para ocasiones especiales o bolsillos generosos.

4. Gelson’s Markets

En el sur de California, Gelson’s ofrece más que víveres: valet parking, pasillos dignos de Pinterest y una selección premium. Pero ese estilo se refleja en la cuenta: una simple ensalada puede superar los US$12, y una pequeña bolsa de chips gourmet puede costar más que una comida rápida completa.

5. Safeway

Aunque muchos lo consideran un supermercado de todos los días, Safeway puede sorprender con precios elevados si no se usan cupones o la tarjeta de fidelidad. Incluso sus marcas propias —que en teoría deberían ser más económicas— pueden ser más caras que marcas conocidas en otras cadenas.

6. Publix

Publix es un favorito del sur del país, en parte por su impecable servicio y sus famosos sándwiches. Pero más allá del trato amable, los precios en productos básicos como leche, frutas y conservas pueden ser bastante más altos que el promedio, a menos que se aprovechen ofertas puntuales.

Publix es conocida por su excelente servicio al cliente y sus famosos sándwiches (Foto: EFE) ×

7. Harris Teeter

Aunque pertenece a la gigante Kroger, Harris Teeter tiene alma de tienda boutique. La presentación de carnes y mariscos es impecable, pero los precios también son de exhibición. Un análisis de 2023 lo ubicó como uno de los más costosos del sureste estadounidense.

8. Ralphs

Comprar en Ralphs es un juego de estrategia. Los precios pueden variar ampliamente dependiendo del uso de cupones digitales o tarjetas de recompensa. Sin estas herramientas, incluso los productos de marca propia pueden convertirse en sorpresas desagradables en el total de la compra.

9. Sprouts Farmers Market

Conocido por su excelente selección de frutas y verduras, Sprouts también atrae a quienes buscan productos orgánicos y suplementos. Sin embargo, esa orientación saludable tiene un precio elevado, especialmente en productos empaquetados o snacks especializados.

10. Giant Food

Muchos siguen yendo a Giant Food por tradición, pero la realidad es que sus precios no son los más competitivos. En un intento por cambiar esa percepción, en 2025 lanzaron su campaña ’Fresh Low Prices‘, enfocada en productos esenciales. Aun así, sigue sin ser la opción más económica frente a otras cadenas.