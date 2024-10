US News and World Report elaboró su clasificación de los mejores países del mundo de 2024, de donde desprende un listado con los que tienen mejor calidad de vida, que muestra el desplazamiento de países como Suecia y Finlandia. Conoce cuál es y los beneficios que otorga.

Durante el estudio de US News and World Report, la empresa global de servicios de marketing y comunicación WPP y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania encuestaron a casi 17,000 personas en todo el mundo del 22 de marzo al 23 de mayo de 202

Como resultado enumeraron a 89 mejores países del mundo, de lo que se desprende la subclasificación de calidad de vida se basa en un promedio igualmente ponderado de las puntuaciones de nueve atributos de país relacionados con la calidad de vida en un país: asequible, buen mercado laboral, estabilidad económica, favorable para la familia, igualdad de ingresos, políticamente estable, seguro, sistema de educación pública bien desarrollado y sistema de salud pública bien desarrollado. En todas las etapas de la vida, se considera que estos países tratan bien a sus ciudadanos.

¿CUÁL ES EL PAÍS CON LA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN EL MUNDO?

La lista de países con mejor calidad de vida de US News es encabezada por Dinamarca, que pasó del cuarto puesto en 2023 al primer puesto en la clasificación de 2024. De esta manera desplazó a Suecia, que ahora ocupa el segundo lugar. El tercer puesto lo tiene Noruega, lo que pone a la región cultural del norte de Europa conocida como Escandinavia en la cima.

Dinamarca es país con la mejor calidad de vida del mundo (Foto: Diseñado por Freepik)

“Dinamarca es un país que, en general, obtiene buenos resultados en las subclasificaciones en áreas como educación, atención médica, estabilidad política, estabilidad económica y más”, afirma Elliott Davis, reportero de US News and World Report, a CNBC Make It.s. “Dinamarca es vista como un lugar que brinda muy buenos servicios a sus ciudadanos y una alta calidad de vida a sus residentes”, agregó.

Aunque los habitantes de Dinamarca pagan algunos de los impuestos más altos del mundo (hasta la mitad de sus ingresos) , esto se compensa con el hecho de que la mayor parte de la atención sanitaria en el país es gratuita, el cuidado infantil está subvencionado, los estudiantes universitarios no pagan matrícula y reciben subvenciones para ayudar a cubrir los gastos mientras estudian, y los ancianos reciben pensiones y se les proporcionan asistentes de cuidado.

Dinamarca cuenta con varias industrias punteras, entre ellas la elaboración de alimentos, el turismo y la producción de hierro, acero y maquinaria. Sus principales exportaciones son alimentos procesados, maquinaria agrícola e industrial, productos farmacéuticos y muebles.

Los puntos que obtuvo Dinamarca en la clasificación de US News and World Report (Foto: Diseñado por Freepik)

LOS 10 PAÍSES CON LA MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL MUNDO

Las 89 naciones representadas en la clasificación de los mejores países de 2024 representan alrededor del 96% del producto interno bruto mundial y representan más de las tres cuartas partes de la población mundial. Suecia cayó del primer puesto al segundo lugar en el mundo en calidad de vida este año.