Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos podrían no terminar el 3 de noviembre de 2026. Georgia y Luisiana contemplan nuevas votaciones en diciembre para determinadas contiendas si ningún candidato consigue la mayoría exigida . Sin embargo, sus reglas no son idénticas: mientras Georgia prevé un balotaje después de la elección general, Luisiana mantiene un sistema particular para elegir a sus representantes federales este año.

¿Qué estados podrían celebrar una segunda vuelta después de las midterm?

Para las contiendas al Congreso, Georgia y Luisiana son los estados que deben observarse por sus mecanismos de votación posterior al 3 de noviembre. Sus calendarios oficiales reservan el 1 de diciembre y el 12 de diciembre, respectivamente , para resolver las elecciones que requieran otra jornada. Esto no significa que todas sus carreras pasarán automáticamente a diciembre.

Estado Fecha de una posible segunda votación ¿Cuándo se activa? Georgia 1 de diciembre de 2026 Cuando ningún candidato alcanza la mayoría requerida en la elección general. Los dos primeros avanzan al balotaje. Luisiana 12 de diciembre de 2026 En las elecciones a la Cámara de Representantes, cuando nadie obtiene la mayoría en la primaria abierta del 3 de noviembre.

Georgia, el 1 de diciembre podría definir contiendas pendientes

Georgia establece que, si ningún candidato obtiene la mayoría en la elección general, los dos más votados avanzan a una segunda vuelta. El Gobierno estatal describe ese requisito como “50 por ciento más uno”. Para el ciclo electoral de 2026, la fecha oficial del eventual desempate electoral es el martes 1 de diciembre.

Un ejemplo hipotético ayuda a entenderlo: si tres aspirantes reciben el 48%, el 47% y el 5%, ninguno supera la mitad de los votos. Aunque el primero encabece el resultado, no habría ganado bajo esta regla. Los dos candidatos con mayor respaldo disputarían la segunda elección, conforme al mecanismo descrito por las autoridades de Georgia.

La normativa contempla segundas vueltas para elecciones federales, estatales y locales. Por ello, el alcance de una eventual jornada adicional dependerá de cuáles contiendas queden sin un ganador con mayoría; no debe interpretarse como una repetición completa de todas las elecciones celebradas en el estado.

Luisiana, la diferencia entre elegir senadores y representantes

Luisiana exige especial cuidado al explicar las midterm de 2026. Su Secretaría de Estado confirma que las elecciones a la Cámara de Representantes federal se celebrarán mediante una primaria abierta el 3 de noviembre y, de ser necesario, una elección general el 12 de diciembre . En este sistema, obtener la mayoría en noviembre permite ganar directamente.

Si ningún candidato alcanza esa mayoría, los dos más votados pasan a diciembre, independientemente de su afiliación partidaria. Así, el enfrentamiento final no tiene que ser necesariamente entre un demócrata y un republicano: la regla selecciona a los candidatos por sus votos, no por garantizar representación a partidos distintos.

La elección al Senado federal sigue otro recorrido en 2026. Ese cargo forma parte del sistema de primarias partidarias cerradas introducido este año, mientras que la Cámara de Representantes conserva la primaria abierta para este ciclo. Por tanto, sería incorrecto afirmar que todas las elecciones federales de Luisiana podrían tener el mismo balotaje en diciembre.

Elección federal en Luisiana Función de la votación del 3 de noviembre ¿Segunda votación ordinaria en diciembre? Cámara de Representantes Primaria abierta que puede elegir directamente al ganador. Sí, el 12 de diciembre, si nadie obtiene la mayoría. Senado Elección general posterior al proceso de primarias partidarias. No corresponde al mecanismo ordinario de diciembre previsto para la Cámara.

¿Por qué estas segundas vueltas podrían importar para el Congreso?

Las midterm del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños con voto de la Cámara de Representantes y pondrán en juego 35 puestos del Senado. En ese contexto, una contienda pendiente podría adquirir relevancia nacional si la distribución de escaños entre partidos resulta ajustada.

Sin embargo, la existencia de una segunda vuelta no permite anticipar por sí sola que el control del Congreso quedará en suspenso. Eso dependerá de los resultados del conjunto de las elecciones y de cuántos escaños permanezcan sin resolver. El calendario indica cuándo podría continuar la votación, no quién ganará.

Para seguir la cobertura sin confusiones, conviene comprobar tres datos: el estado, el cargo disputado y la regla aplicable. En Georgia, la referencia es la mayoría exigida en la elección general; en Luisiana, la diferencia decisiva en 2026 está entre las reglas para la Cámara de Representantes y las del Senado.