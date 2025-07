Trabajar en Estados Unidos y obtener la residencia permanente legal —mejor conocida como Green Card— es el sueño de miles de personas alrededor del mundo. Aunque el camino no es fácil, el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece cinco rutas legales a través de visas de inmigrante basadas en empleo, diseñadas para diferentes perfiles profesionales, desde científicos de élite hasta inversionistas extranjeros. Cada categoría tiene requisitos específicos, pero todas pueden llevarte a establecerte legalmente en el país.

El primer paso para solicitar una visa de trabajo es que tu empleador estadounidense obtenga la certificación laboral del Departamento del Trabajo (DOL). Luego, debe presentar el Formulario I-140, una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS). Una vez aprobada, podrás comenzar el proceso para conseguir tu residencia permanente. A continuación, te explicamos cómo funcionan estas cinco categorías de preferencia laboral.

La Green Card es un documento que acredita la residencia permanente en Estados Unidos (Foto: Freepik)

LAS CINCO CATEGORÍAS DE TRABAJO PARA OBTENER LA GREEN CARD

1. La Primera Preferencia (E1) está reservada para trabajadores prioritarios, y está dividida en tres subgrupos altamente calificados. Incluye a personas con habilidades extraordinarias en áreas como ciencias, artes o deportes; profesores e investigadores destacados reconocidos internacionalmente; y ejecutivos o gerentes multinacionales que vienen a ocupar un puesto similar al que tenían en el extranjero dentro de la misma empresa. Esta categoría no siempre requiere una oferta de trabajo previa, lo que la hace particularmente atractiva para talentos globales.

2. En la Segunda Preferencia (E2) se encuentran los profesionales con títulos avanzados, como maestrías o doctorados, y personas con habilidades excepcionales en áreas como las ciencias, las artes o los negocios. A diferencia de la E1, aquí generalmente sí se requiere una oferta de empleo y la certificación laboral. Esta categoría es ideal para aquellos que han alcanzado un alto nivel académico o cuentan con una trayectoria profesional fuera de lo común.

3. La Tercera Preferencia (E3) está destinada a trabajadores calificados, profesionales con título universitario y trabajadores no calificados. Aquí entran muchas de las ocupaciones tradicionales que requieren al menos dos años de experiencia o capacitación, así como empleos que no requieren formación especializada. Esta categoría es una puerta de entrada importante para personas que tienen experiencia laboral sólida, aunque no cuenten con educación avanzada.

Una Green Card es oficialmente conocida como Tarjeta de Residente Permanente (Foto: Freepik)

4. La Cuarta Preferencia (E4) se enfoca en inmigrantes especiales, una categoría amplia y diversa que abarca desde ministros religiosos y traductores afganos hasta empleados retirados de organizaciones internacionales y ciertos hijos o cónyuges sobrevivientes de estos trabajadores. También se incluyen personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas de EE.UU., nacionales iraquíes y afganos que prestaron servicio al gobierno estadounidense y jóvenes inmigrantes especiales (SIJ) que han sido objeto de abuso, negligencia o abandono.

Dentro de la E4 también están contemplados casos únicos como personas cuyos empleadores presentaron peticiones de visa antes del 11 de septiembre de 2001, pero cuyas solicitudes quedaron inválidas tras los atentados. Esta categoría tiene un enfoque humanitario y reconoce situaciones especiales que requieren protección adicional.

5. Finalmente, la Quinta Preferencia (E5) está dirigida a inversionistas inmigrantes. Este grupo abarca a quienes están dispuestos a realizar una inversión de capital significativa en un nuevo negocio comercial en Estados Unidos. La condición clave es que la inversión debe generar al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. Es una opción ideal para empresarios internacionales con recursos económicos y visión empresarial.

Es importante tener en cuenta que cada categoría tiene procesos y requisitos distintos, por lo que es crucial informarse bien antes de comenzar. La buena noticia es que hay alternativas para casi todos los perfiles: desde académicos e investigadores, hasta obreros, religiosos, excolaboradores del gobierno y emprendedores. Si cumples con los requisitos, esta puede ser la vía más directa hacia tu residencia permanente.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!