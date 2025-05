El corazón de Manhattan fue escenario de una violenta escena que sacudió la seguridad de los neoyorquinos. El pasado viernes, dos agentes del NYPD fueron brutalmente atacados por una turba de jóvenes —varios con el rostro cubierto— en plena Times Square. Las autoridades aseguran que los responsables son miembros de “Los Diablos 42”, una célula del temido Tren de Aragua, una pandilla con raíces en Venezuela y un historial delictivo que ya cruzó fronteras.

EL ALCALDE DE NUEVA YORK MOSTRÓ SU INDIGNACIÓN

El alcalde Eric Adams ofreció detalles del suceso y advirtió que no permitirá que Nueva York se convierta en terreno fértil para bandas criminales extranjeras. “Estos tipos disparan, roban, cometen delitos y tienen un desprecio total por la ley. No vamos a permitir que lo que hicieron en otros países suceda aquí”, afirmó con firmeza. La emboscada a los oficiales fue comparada por Adams con el ataque de una “manada de lobos”, utilizando scooters, pelotas y hasta botellas como armas.

Según el alcalde, se trata de una pandilla compuesta por al menos 40 jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que estarían aprovechando las leyes de Ciudad Santuario y los vacíos del sistema judicial para operar impunemente. Adams criticó duramente las normativas que prohíben a la policía entregar a los sospechosos a las autoridades migratorias, lo que —según él— limita la capacidad de acción del Estado ante amenazas reales a la seguridad pública.

El alcalde Adams habló de lo que saben de los atacantes de policías en Times Square (Foto: AP) ×

ALGUNOS DE ESTOS DELINCUENTES YA ESTÁN DETENIDOS

Cinco de los agresores ya fueron arrestados; sus edades oscilan entre los 12 y los 19 años. Pero el NYPD aún busca a otros tres sospechosos clave. Jason Savino, subjefe de la policía, reveló que Times Square se ha convertido en una especie de “escenario criminal” para este grupo, que no solo delinque, sino que además presume de sus actos en redes sociales. Selfis, emoticones y gestos pandilleros forman parte de una estética digital alarmante, que muestra cómo el crimen se ha vuelto parte del estilo de vida de algunos jóvenes.

La situación es aún más grave si se considera el historial de reincidencia. En promedio, cada miembro de la banda tiene al menos seis anotaciones criminales. Algunos de ellos fueron reclutados siendo apenas niños —desde los 8 años, según Savino—, y ahora participan activamente en robos y agresiones en una de las zonas más vigiladas de la ciudad. En total, se estima que la policía ha realizado más de 240 arrestos relacionados a este grupo en los últimos meses.

Según Adams, la pandilla es una rama de una violenta pandilla callejera venezolana (Foto: NYPD) ×

TRABAJARÁN ARDUAMENTE PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD

Jessica Tisch, comisionada del NYPD, fue tajante: el ataque fue planeado, intencional y evidencia una falla profunda en el sistema. Aunque las leyes de Ciudad Santuario limitan el intercambio de información con ICE, recordó que sí existen mecanismos para colaborar en casos graves. Tisch también defendió la polémica base de datos de pandilleros, cuya eliminación —según ella— sería un error que dificultaría aún más el combate a la violencia organizada.

El alcalde Adams fue claro en su postura: no se trata de criminalizar la inmigración, sino de separar a quienes buscan una vida digna de aquellos que vienen a delinquir. “Si tienes 15 años y decides apuñalar a alguien, no quiero que me digan que se trata de un joven. Eso no es excusa”, sentenció.

Sin embargo, estas declaraciones encendieron la polémica política: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, acusó al alcalde de estigmatizar a la comunidad migrante y de utilizar un lenguaje más alineado con la retórica de Trump que con los valores neoyorquinos.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.