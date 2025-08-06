El mes de agosto trae consigo una serie de fechas importantes para más de 71 millones de estadounidenses que dependen de los pagos del Seguro Social. Para la mayoría de los beneficiarios, estos pagos se distribuyen de forma escalonada, generalmente los miércoles del mes. Además, un grupo específico de beneficiarios, aquellos que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), verán una excepción notable en su calendario: recibirán dos pagos en agosto, lo que significa que no recibirán ninguno en septiembre.

Este ajuste en el cronograma es un detalle crucial para la planificación financiera. Entender el calendario de distribución del Seguro Social es vital para millones de personas que dependen de estas ayudas para cubrir sus gastos diarios, especialmente los cerca de 7.4 millones de estadounidenses con discapacidad o recursos limitados reciben pagos mensuales del SSI. Aproximadamente la mitad de quienes lo reciben también reciben el Seguro Social. A continuación, desglosamos las fechas exactas de pago y respondemos a las preguntas más comunes.

Para quienes nacieron en 1959, la Edad de Plena Jubilación subirá a 66 años y 10 meses en 2025. Este cambio en el Seguro Social requiere una nueva planificación financiera para maximizar los beneficios. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuándo se enviarán los pagos regulares del Seguro Social en agosto?

Los pagos de los beneficios regulares del Seguro Social se distribuyen en las siguientes fechas de agosto de 2025:

Viernes, 1 de agosto: Para quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

Para quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. Miércoles, 13 de agosto: Para personas con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10.

Para personas con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. Miércoles, 20 de agosto: Para personas con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.

Para personas con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. Miércoles, 27 de agosto: Para personas con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.

¿Por qué los beneficiarios de SSI recibirán dos pagos en agosto?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) se pagará dos veces en agosto: el viernes 1 de agosto y el viernes 29 de agosto. Este segundo pago en el mes es una excepción. Como el 1 de septiembre, la fecha de pago habitual, cae en el feriado de Labor Day (Día del Trabajo), la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el pago a la última semana de agosto para asegurar que los beneficiarios reciban su dinero a tiempo. Es importante recordar que esto significa que no habrá pago de SSI en el mes de septiembre.

¿Qué es el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) proporciona pagos mensuales a personas que tienen ingresos o recursos limitados. Este programa está diseñado para adultos mayores de 65 años, personas ciegas o con una discapacidad que califique. Según la SSA, los adultos que califican para el SSI generalmente tienen salarios mensuales por debajo de los $2,019. Los niños con una discapacidad que califique también pueden ser elegibles para recibir estos beneficios.

Un grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirá el primer pago del mes (Foto: Diseñado por Freepik) / Oksana Fishkis

¿Qué debo hacer si mi pago no llega a tiempo?

La mayoría de los pagos del Seguro Social se realizan de forma electrónica, lo que asegura una alta puntualidad. Sin embargo, si tu pago no llega en la fecha programada, la SSA recomienda que esperes tres días hábiles adicionales antes de contactar a la agencia. Esto permite que cualquier retraso postal o bancario se resuelva. Si después de este tiempo sigues sin recibir tu pago, entonces deberías comunicarte con la SSA.

¿Cuándo puedo comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social?

Puedes empezar a recibir beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque con un pago mensual reducido. Para recibir el 100% de tus beneficios, debes esperar a tu edad de plena jubilación. Esta edad ha aumentado gradualmente en los últimos años. Por ejemplo, si naciste en 1958, tu edad de plena jubilación es 66 años y 8 meses. Para los nacidos en 1959, será 66 años y 10 meses, y para aquellos nacidos en 1960 o después, la edad de plena jubilación es 67 años.