En 2026 habrá 11 feriados federales en Estados Unidos , que marcarán los principales días no laborables para empleados del gobierno y muchas empresas privadas. Conocer las fechas exactas y cómo se observan permite planificar mejor vacaciones, puentes y estrategias de negocio a lo largo del año.​

¿Qué es un feriado federal?

Los feriados federales son días establecidos por ley en los que las oficinas del gobierno de EE. UU. cierran y la mayoría de empleados federales reciben descanso pagado. Están definidos en el Título 5 del Código de Estados Unidos, sección 6103, que enumera las fechas oficiales y sus nombres legales.​

A diferencia de otros días festivos estatales o religiosos, los feriados federales se aplican en todo el país y sirven de referencia para bancos, cortes federales y muchas empresas privadas. Sin embargo, el sector privado no está obligado por ley federal a cerrar, por lo que las políticas pueden variar según la empresa.​

Lista de feriados federales 2026 en Estados Unidos

En 2026, los 11 feriados federales y su fecha de observancia oficial son los siguientes:​

New Year’s Day (Año Nuevo) : jueves 1 de enero de 2026.​

: jueves 1 de enero de 2026.​ Birthday of Martin Luther King, Jr.: lunes 19 de enero de 2026 (tercer lunes de enero).​

Washington’s Birthday / Presidents Day: lunes 16 de febrero de 2026 (tercer lunes de febrero).​

Memorial Day: lunes 25 de mayo de 2026 (último lunes de mayo).​

Juneteenth National Independence Day: viernes 19 de junio de 2026.​

Independence Day (Día de la Independencia): sábado 4 de julio de 2026; se observa el viernes 3 de julio de 2026 para la mayoría de empleados federales.​

Labor Day: lunes 7 de septiembre de 2026 (primer lunes de septiembre).​

Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day en muchos estados: lunes 12 de octubre de 2026 (segundo lunes de octubre).​

Veterans Day: miércoles 11 de noviembre de 2026.​

Thanksgiving Day: jueves 26 de noviembre de 2026 (cuarto jueves de noviembre).​

Christmas Day: viernes 25 de diciembre de 2026.​

Cómo se observan los feriados (sábado y domingo)

Cuando un feriado federal cae en sábado, la mayoría de empleados federales lo observan el viernes anterior; si cae en domingo, se traslada al lunes siguiente. Esto explica por qué en 2026 el Día de la Independencia se celebra oficialmente el sábado 4 de julio, pero el día no laborable para el gobierno federal será el viernes 3 de julio.​

Este esquema también influye en bancos, tribunales y servicios de mensajería, que suelen alinear sus calendarios con el cronograma federal. A la hora de planificar viajes, citas médicas o gestiones administrativas, conviene revisar con antelación si la fecha cae en fin de semana y cuál será el día “observado”.​

Impacto en empresas, escuelas y viajes

Aunque la ley federal regula solo a empleados del gobierno, muchas empresas privadas adoptan estos 11 feriados como base de sus políticas de PTO y calendarios de cierres. Sectores como finanzas, logística y atención al cliente suelen ajustar horarios, plantillas y plazos de entrega alrededor de estos días, especialmente en Thanksgiving y Navidad.​

Para familias y viajeros, los feriados federales de 2026 representan oportunidades claras para crear puentes, sobre todo en fines de semana largos como Martin Luther King Jr. Day, Memorial Day, Labor Day y Thanksgiving. Reservar vuelos, hoteles o alquiler de autos con anticipación suele ser clave, ya que la demanda se concentra en estos periodos de alto movimiento interno.​

Diferencias con feriados estatales y locales

Además de los feriados federales, cada estado puede declarar sus propios días festivos, algunos de los cuales se celebran ampliamente aunque no figuren en la ley federal. Ejemplos comunes incluyen días como César Chávez Day en algunos estados, festividades patrias locales o fechas religiosas que solo son feriado en determinadas jurisdicciones.​

En 2026, algunos estados celebrarán “Indigenous Peoples’ Day” en lugar de, o junto con, Columbus Day el 12 de octubre, reflejando diferencias culturales y políticas a nivel local. Para empresas con equipos distribuidos en varios estados, resulta crucial coordinar calendarios internos considerando tanto el nivel federal como el estatal para evitar errores de planificación.